La Copa Africana de Naciones arrancó con todo y uno de los partidos más interesantes de la jornada lo protagonizaron Nigeria y Egipto, en el que las Águilas lograron sumar sus tres primeros puntos luego de imponerse 1-0 gracias a un solitario tanto de Kalechi Iheanacho en el primer tiempo.

Fue un encuentro más que complicado para los Faraones, que pese a contar con la presencia de Mohamed Salah, uno de los tres finalistas para el premio The Best, no pudo generar demasiadas ocasiones ofensivas. El plan de su entrenador, Carlos Queiroz, fue bastante cauteloso incluso estando abajo en el marcador.

Pese al plan defensivo, en la transmisión televisiva para Inglaterra se exageró bastante al respecto pues en la gráfica de un par de canales mostraron al equipo del técnico portugués parados con un bastante llamativo 5-5-0. Es por eso que no faltaron las trolleadas a través de las redes sociales.

Comentarios como "¿Egipto jugando en una formación 5-5?" e "interesante formación de Egipto" se hicieron presentes en Twitter que demostró su gran asombro por la descabellada gráfica que apareció en pantalla.

Egipto ahora debe levantar cabeza para la próxima jornada cuando enfrente a Guinea-Bisseau buscando las tres unidades que le permitan meterse nuevamente en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia.