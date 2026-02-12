En Colo Colo no quieren perder más tiempo en su lucha por mejorar lo hecho en el centenario. El Cacique ha sido uno de los importantes protagonistas en el mercado de fichajes del fútbol chileno, del que todavía no se retira.

Si bien la dirigencia de Blanco y Negro le ha traído ya seis incorporaciones, estas pueden no ser las últimas para Fernando Ortiz. El nivel que ha mostrado el Eterno Campeón tras la salida de sus principales figuras obliga al club a seguir buscando alternativas, con una fecha ya fijada.

Y es que si bien el libro de pases se cierra 24 horas antes de la cuarta fecha, la que se jugará la próxima semana, en el Cacique se apuran para cerrar sus últimos fichajes. De hecho, avisaron que esto pasará incluso antes del plazo límite para así preocuparse sólo de la cancha.

Colo Colo espera cerrar sus últimos refuerzos antes de la fecha límite

Colo Colole mete el pie al acelerador para poder cerrar a su plantel de cara a la primera rueda del 2026. El Cacique se apura en el cierre del mercado de fichajes para así traerle los últimos fichajes a Fernando Ortiz.

Colo Colo puede sumar a sus últimos refuerzos antes de la fecha límite. Foto: Photosport.

Pese a que ya llegaron Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU), Joaquín Sosa (Bologna, ITA), Javier Méndez (Peñarol, URU), Maximiliano Romero (O’Higgins), Lautaro Pastrán (Belgrano, ARG) y Álvaro Madrid (Everton), no serán los únicos. Un extremo derecho y un volante son los puestos que todavía quiere potenciar el Eterno Campeón, algo por lo que puede haber novedades más pronto de lo pensado.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, esto no pasará hoy, pero puede haber noticias. “Por el momento, hay que seguir esperando“, comenzó señalando antes de soltar la fecha en la que podrían llegar los últimos refuerzos de Colo Colo.

“Me parece sí que en las próximas horas, antes del viernes o comenzando la semana, se convocará a un nuevo directorio para hacer la bajada y cerrar uno o dos refuerzos más“, complementó.

La idea en un comienzo era no gastar demasiado, pero las ventas de nombres como Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Lucas Cepeda, hay caja. Eso sí, el reportero remarcó que la inversión “no será más allá de 600 mil dólares“.

Colo Colo espera por la llegada de sus últimos refuerzos para la temporada 2026. El Cacique no lo ha pasado bien en sus primeros partidos y espera que, sumando más caras nuevas, pueda encontrar el nivel que sus hinchas tanto desean.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo espera por sus nuevos refuerzos mientras trabaja para seguir escalando en la Liga de Primera. Este domingo 15 de febrero el Cacique recibe a Unión La Calera en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas.