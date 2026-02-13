Pronósticos Deportes Limache vs O’Higgins: duelo de invictos con promesa de goles en la Liga de Primera

RedGol te otorga los pronósticos deportivos destacados para apostar en Deportes Limache vs O'Higgins, por la jornada 3 del Campeonato Nacional.

Este sábado a las 18:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, Deportes Limache recibirá a O’Higgins por la fecha 3 del Campeonato Nacional. Ambos equipos llegan invictos al juego: el Tomate Mecánico venció a Colo Colo y empató con Ñublense, mientras que la Celeste ganó sus dos compromisos como local, ante Deportes Concepción y Deportes La Serena.

Antes de que comience el encuentro, nuestro analista te otorga tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

Pronósticos para apostar en Deportes Limache vs O’Higgins

Ambos equipos anotarán: Si 1.72 Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 2.10 Tiros de esquina de Deportes Limache: Menos de 5.5 + Tiros de esquina de O’Higgins: Menos de 4.5 2.75

Pronóstico abierto: el “ambos anotan” es favorito

En los tres partidos que Deportes Limache disputó esta temporada, tanto ellos como sus rivales lograron anotar.

Para O’Higgins, esta tendencia también se repite como visitante: en seis de sus últimos siete encuentros fuera de casa por la liga chilena, ambos equipos marcaron.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365

¿El Tomate Mecánico golpea primero?

El Tomate Mecánico ha mostrado gran eficacia ofensiva en los primeros tiempos, ya que marcó antes del descanso en sus tres partidos oficiales. Jean Meneses abrió la cuenta en la semifinal de la Supercopa ante Coquimbo Unido y también anotó dos goles en la primera etapa frente a Colo Colo. A esto se suman el tanto de Daniel Castro ante el Cacique y, más recientemente, el de Gonzalo Sosa ante Ñublense.

Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 – 2.10 en bet365

Limache y O’Higgins, lejos de cifras altas

Ni los Cerveceros ni los Celestes han alcanzado cifras altas de tiros de esquina en sus dos primeras presentaciones del torneo. De hecho, ninguno de los dos superó los tres córners a favor en esos encuentros, un registro claramente por debajo de las líneas propuestas para este partido.

Con ambos equipos mostrando una producción baja y constante desde la esquina, el escenario respalda que Deportes Limache no llegue a seis córners y que O’Higgins tampoco alcance los cinco.

Tiros de esquina de Deportes Limache: Menos de 5.5 + Tiros de esquina de O’Higgins: Menos de 4.5 – 2.75 en bet365

Cuotas en Deportes Limache vs O’Higgins

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Deportes Limache vs O’Higgins: últimos partidos