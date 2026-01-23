Uno de los temas que tuvo que abordar Fernando Ortiz en el regreso de Colo Colo a Chile fue la polémica de Cristián Zavala, quien pateó un penal que dio la vuelta al mundo en la Serie Río de La Plata.

El delantero fue el encargado del sexto lanzamiento en la extensa y curiosa tanda de penales del Cacique contra Peñarol. Intentó un tiro Panenka que le salió muy mal y después se tiró al piso, acusando un dolor en la rodilla.

“Lo dejo tranquilo. En ese sentido, somos conscientes y realistas de que estamos en una institución grande y va a repercutir en todo sentido. Creo que Cristián lo sabe”, mencionó el DT.

“Cristián tiene una personalidad muy diferente al resto. Él es consiente, se hizo cargo de la situación. Lo único que le dije en su momento fue que si estaba lesionado para qué iba a patear. Pero bueno, su ansiedad, su personalidad, el querer ayudar le perjudicó y no fue lo correcto“, sumó.

ver también “Cuando él ingresa…”: dejan de mentiroso a Zavala tras el penal y descartan grave lesión en Colo Colo

Tirón de orejas de Fernando Ortiz a Cristián Zavala en Colo Colo

Sobre la forma de rematar el penal, contestó que “no cuestiono esas cosas, cada uno sabe qué es tener una responsabilidad y vestir una camiseta. Él se sentía de esa manera, no coincido cómo lo pateó, pero obviamente después somos todos consientes de eso”.

Por su lado, Cristián Zavala no habló en su regreso a Chile desde Uruguay. En Radio ADN aseguraron que el futbolista sufrió una contusión en la rótula de la rodilla derecha.

Publicidad