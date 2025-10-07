Este defensor central de 28 años todavía pertenece a Boca Juniors y llegó a préstamo desde el club argentino a Cobreloa para disputar la Liga de Ascenso 2025. Rápidamente, Agustín Heredia se erigió entre los indiscutidos en la zaga naranja.

Y el fin de semana recién pasado, Heredia festejó un gol clave para los Zorros del Desierto, que siguen encaramados en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones. Aunque ese panorama parecía complicarse en la visita a Deportes Santa Cruz.

Pero Heredia apareció con uno de los tres postreros goles de aquella visita al cuadro santacruzano, que perdió 2-1 en un encuentro lleno de tiempo agregado. Con un salto y un cabezazo, sentenció el partido a favor de los loínos. Gritó como si se tratara de un tanto revitalizador. De una recarga energética para el desenlace del certamen.

Agustín Heredia en acción por Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

Así no más fue. Cobreloa sueña con un boleto en la máxima categoría y el equipo de César Bravo sumó tres puntos que pueden ser fundamentales. “Nos costó adaptarnos a la cancha y al viento, pero en el segundo tiempo el equipo se atrevió más”, expuso el director técnico.

También habló del zaguero central que llegó a préstamo desde los Xeneizes, quien marcó el gol de la victoria en los 90’+19. “Es un tipo espectacular, muy querido por todos”, marcó Bravo, quien también fue DT de Unión Española y de Trasandino de Los Andes.

Agustín Heredia debutó en Boca Juniors contra Alianza Lima en la Copa Libertadores en marzo de 2018 y ha pasado tanta agua debajo del puente de su carrera que hoy está en Cobreloa en plena lucha por la Liga de Ascenso, ya sea por el título o algún boleto en la postemporada.

Luego de 23 partidos marcó su primer gol en el cuadro de Calama, donde recibió cuatro tarjetas amarillas. “El fútbol premia a las buenas personas y él nos dio un triunfo histórico, donde Cobreloa no había podido ganar”, manifestó César Bravo tras esa heroica victoria.

Agustín Heredia en acción por Boca. También jugó en San Martín de San Juan, Godoy Cruz y dos clubes de Uruguay: Cerro Largo y Plaza Colonia. (Pedro Tapia/Photosport).

Ahora los naranjas deben afinar detalles para recibir a Deportes Temuco en la fecha 27, un duelo que se jugará el 12 de octubre en el estadio Zorros del Desierto a contar de las 15 horas. Seguramente, Agustín Heredia será estelar en el anfitrión.