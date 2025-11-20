Iván Ledezma regresó este año a Cobreloa, club donde comenzó su carrera profesional, y junto a su club formador tienen la gran misión de ganar la Liguilla de Ascenso para lograr el esperado ascenso a Primera División.

Actualmente, el equipo marcha en la tercera posición de la tabla de posiciones, siendo Universidad de Concepción, el puntero, quien ya anotó su nombre en la Liga de Primera 2026, por lo que ahora, los Zorros del Desierto van por el segundo cupo.

En conversación con AS, Ledezma señaló: “Si no subimos este año sería un fracaso. Si uno analiza como fue el torneo, somos uno de los equipos que siempre estuvo peleando arriba y el no subir sería un fracaso”.

Iván Ledezma y su casi llegada al Lazio

El jugador de 30 años reveló que en los inicios de su carrera fue sondeado por un histórico club italiano. “Me vinieron a buscar de la Lazio para ir a prueba por un mes. Yo tenía todo listo para el viaje y un día antes se cayó todo”.

“Yo no tenía contrato en Cobreloa y un día antes del viaje me llaman desde Calama para ficharme y que aparte vaya un representante del club a esa prueba. Pasaron horas y se cayó todo porque el representante de Italia quería que yo me fuera libre a esa prueba”, explicó.

Agregando que eso cambió todo. “Cobreloa me hizo firmar un contrato, firmé como en una especie de ‘rebeldía’ porque la idea de ellos era arreglar mi situación previo a cualquier cosa. Ahí fue cuando los dirigentes le mencionan al representante sobre las nuevas condiciones y se cayó todo”.

Añadiendo que quería firmar contrato con el club nacional. “Sabía que era una oportunidad inmensa, era chico, tenía como 17 años y los dirigentes igual jugaron conmigo de que en la vuelta, si me iba mal, no me iban a asegurar que yo volvería a Cobreloa”.