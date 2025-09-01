Christian Vieri es una leyenda del fútbol italiano. El “Toro”, como se le conocía al delantero italiano, estuvo en grandes clubes en su carrera, defendiendo las camisetas de la Juventus, Lazio, Inter de Milán, Milan y Mónaco, entre otros tantos equipos.

En Italia, el delantero coincidió con los dos máximos referentes chilenos de los años 90 y principios de los 2000: Marcelo Salas en la Lazio e Iván Zamorano en el Inter. Etapas que Vieri recuerda con gran aprecio, especialmente la que compartió con el “Matador”.

Así es, porque el 2024 participó en el programa ‘Fenomeni’ de Prime Video Sport Italia, conducido por el ex goleador italiano, Luca Toni, momento donde se deshizo en elogios a favor del ídolo de La Roja cuando compartieron en la Lazio , durante la temporada 1998-99.

Vieri recuerda con aprecio a Marcelo Salas en la Lazio:

En uno de los extractos subidos a la cuenta de redes de Prime Video Sport Italia, se puede apreciar cuando Luca Toni le habla sobre su etapa en la Lazio.

Vieri en ese momento comienza un recuento de jugadores de ese plantel, donde nombran, por ejemplo, a Fernando Couto, Alessandro Nesta y Sinisa Mihajlovic, hasta llegar al nombre de Marcelo Salas.

En aquel momento, Luca Toni, excompañero de Luis Jiménez en la Fiorentina, le señala: “También con Salas hiciste una buena dupla”, a lo que el “Toro” sin duda responde afirmando las palabras y añade: “Salas queridísimo, sí, trabajador, una mula ahí, trabajaba, jugaba para ti, tú jugabas para él, te hacía marcar goles, de verdad”.

Ante esto, Toni le pregunta si con ese equipo ahora podría ganar la Champions League, ante lo cual Vieri, reflexiona unos segundos y responde; “sí, sí, sí”.

Los goles de Marcelo Salas y Vieri durante su etapa en Lazio:

Christian Vieri solamente tuvo una temporada en la Lazio como compañero de Marcelo Salas, fue la campaña 1998 – 1999, donde junto a Salas anotaron 37 goles (14 Vieri y 23 Salas), respectivamente.

