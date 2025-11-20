El atacante nacional de 30 años y actualmente delantero de Cobreloa, Iván Ledezma, se encuentra mentalizado en los cuartos de final de la liguilla de ascenso, en la Primera B, con empate 2-2 en la ida ante Santiago Wanderers.

Sin embargo, Ledezma abrió su corazón para compartir un verdadero drama: el profundo dolor que arrastra desde la muerte de su mamá y que le ha impedido repetir su mejor desempeño con Audax Italiano entre 2018 y 2020.

“Dejé todo por mi madre con su cáncer terminal. Ella falleció y no volví a ser el mismo jugador“, dijo Iván Ledezma en conversación con AS.

Ledezma: “Pensé que lo superaría, pero no”

Agregó que “cuando confirmaron la enfermedad tomé la decisión de ir a Antofagasta. Pude estar con mi mamá y ella estaba muy contenta, porque extrañaba a su gente. Cuando llegamos no pasaron ni dos meses y falleció“.

Ledezma aún sufre con la partida de su mamá.

“Pensé que lo superaría, pero no, me afectó mucho y no pude volver a ser el mismo jugador. Todo se me desmoronó, perdí mucho en el fútbol. No asimilé la pérdida, era todo para mí. En la última conversación, ella me dijo que estuviera tranquilo, que di todo como hijo y que me dedicara al cien por ciento al fútbol“, complementó.

Ledezma añadió que “me dijo que siguiera en alza en el fútbol, que no bajara por su partida. Pero igual caí en una baja muy grande. No sé si tuve depresión, pero guardaba mucho mis sentimientos. Siempre oculté la tristeza. Mi esposa y mis hijos fueron mi soporte. Me aferré a ellos y a un par de familiares y amigos“.

En lo futbolístico, Cobreloa volverá a verse las caras este domingo 23 de noviembre en el estadio Zorros del Desierto de Calama. El ganador de la llave pasa a semifinales para seguir peleando el segundo cupo a la Primera División.