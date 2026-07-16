El Cacique busca un arquero y, luego que se le metiera gente al camino por su prioridad, apunta a un paraguayo que deja dudas. Si bien ha repuntado en 2026, el año pasado no lo pasó nada de bien.

Colo Colo está buscando arquero y su prioridad se está alejando. Santiago Mele era el nombre que quería el Cacique para la segunda rueda, pero en Argentina se metieron con todo a pelearle el fichaje. Esto ha llevado a pensar en el plan B, el que tiene números a considerar.

Ante la inminente llegada de su principal candidato a Independiente de Avellaneda, es el paraguayo Juan Espínola quien asoma en el arco albo. El guardameta de 31 años hoy milita en Barracas Central, donde ha tenido un regular presente.

Sin embargo, sus números en el 2025 no fueron para nada buenos, recibiendo casi el doble de goles que los partidos que jugó. Un detalle no menor, pensando en que ha pasado por cuatro clubes en menos de dos temporadas.

Números que preocupan: así le ha ido al plan B de Colo Colo en el arco

En Colo Colo activan el plan B ante la lejanía que hay con Santiago Mele para que sea su nuevo arquero. En los últimos días se conoció que el Cacique pone sus ojos en Juan Espínola, un nombre que genera más dudas que certezas entre los hinchas.

Juan Espínola suena en Colo Colo y ya sabe de enfrentar a clubes chilenos este año, ya que chocó con Audax Italiano en la Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

El paraguayo ha tenido una regular temporada 2026 jugando en el fútbol argentino y en la Copa Sudamericana. En total, alcanza los 11 partidos oficiales con Barracas Central, dejando su arco en cero en 3 ocasiones y ha recibido 11 goles en 910 minutos bajo los tres palos.

De hecho, de estos encuentros, uno fue ante un chileno. Contra Audax Italiano en la fase de grupos del torneo continental, el portero atajó un penal que significó mantener el empate 1 a 1 en Argentina.

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Hasta ahí todo bien, pero las dudas entran mirando lo que pasó en 2025. En aquella temporada, Juan Espínola recibió 42 goles en 26 partidos oficiales. Eso no es todo, ya que esto ocurrió jugando en tres clubes después de iniciar en Belgrano, esperar ofertas jugando en Olimpia y cerrando el año en Newell’s.

La idea de Fernando Ortiz es tener un guardameta de experiencia que le pelee el puesto a Gabriel Maureira. Esto, ya que Fernando De Paul volverá de su lesión, pero con mucho por trabajar si es que quiere ser opción.

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Colo Colo mira arqueros en el mercado de fichajes de invierno y Juan Espínola es uno de los nombres en carpeta. El paraguayo puede llegar al Cacique para la segunda rueda, si es que sus números no terminan espantando a nadie en la dirigencia alba.

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En resumen, Colo Colo y Espinola