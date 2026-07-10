Nacido en Paraguay y actualmente jugando en Barracas Central, experimentado golero también gusta en la dirigencia alba.

Colo Colo aún no hace noticia en el mercado invernal, pero ya es un hecho que buscar con urgencia un portero como refuerzo. El nombre apuntado es Santiago Mele, aunque las negociaciones siguen sin avanzar.

Por eso ya ronda otra propuesta por Macul en caso que no llegue el uruguayo. Nacido en Paraguay y con su carrera entre dicho país y Argentina, otro experimentado golero apunta a los albos.

“El portero Juan Espínola, actualmente a préstamo en Barracas Central, fue ofrecido a Colo-Colo. A la dirigencia les parece interesante su carta”, informó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases chileno.

Ojo, Colo Colo: la carrera de Espínola

Juan Espínola viene de jugar ante Audax Italiano la Copa Sudamericana, además del torneo argentino junto a Barracas Central. A sus 31 años, ha pasado por grandes de su natal Paraguay, lo que aporta en sus pergaminos para llegar a Colo Colo.

“El guardameta de 31 años pertenece a Newell’s Old Boys donde tiene contrato hasta finales de 2028 y la negociación sería muy accesible para el Cacique”, dice la citada fuente.

El meta paraguayo pasó por Cerro Porteño (Presidente Franco), Nacional y Olimpia de Paraguay. En Argentina jugó por Godoy Cruz, Belgrano, Newell’s y ahora en Barracas Central. También registra llamado a la selección de su país, bajo el mando de Eduardo Berizzo.

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Si bien su nombre fue acercado a Colo Colo, además del ecuatoriano Pedro Ortiz, la prioridad sigue siendo Santiago Mele. El uruguayo es la gran carta que busca Fernando Ortiz para el arco albo.