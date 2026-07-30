Incluso muchos hinchas del Ciclón le pidieron al King que llegue a jugar a su club.

Un jugador con un paso muy recordado por Colo Colo, fue anunciado por San Lorenzo como nuevo refuerzo. Hasta Arturo Vidal se hizo presente en su oficialización.

Mientras los Albos todavía no concretan la llegada de ninguna incorporación y están a la espera del postergado arribo de Vozinha, al otro lado de la Cordillera de los Andes hicieron oficial la llegada de un jugador que dejó una muy buena imagen en Macul.

El nuevo jugador de San Lorenzo

Emiliano Amor arribó a Colo Colo en el 2021, cuando el club había estado al borde del descenso. Rápidamente el defensor se ganó un puesto con Gustavo Quinteros y se transformó en uno de los referentes del equipo. Conquistó 6 títulos antes de partir tras la desastrosa temporada del centenario.

En Defensa y Justicia no se demoró mucho en mostrar sus buenas condiciones, lo que le abrió las puertas de un nuevo grande: San Lorenzo fue por Amor y lo encontró. El equipo de Néstor Raúl Gorosito se movió rápido y se quedó con el central del Halcón de Varela.

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Luego de todos los rumores alrededor, Emiliano Amor fue presentado de forma oficial por las redes sociales del Ciclón. Lo que no muchos esperaban, es que el mismísimo Arturo Vidal se hiciera presente en la publicación de Instagram. El King comentó con emojis de aplausos.

Los hinchas de San Lorenzo enloquecieron con el oriundo de San Joaquín. Claro, Vidal es una estrella mundial, por lo que muchos seguidores del club de Boedo comenzaron a pedirle que arribe al Nuevo Gasómetro, incluso bromeando con la mala situación económica del equipo.

Emiliano Amor a los 31 años sumará una nueva camiseta en su carrera. Ya tuvo pasos por Vélez Sarsfield, Kansas City, Alsosivi, San Martín de Tucumán, Colo Colo y Defensa y Justicia. Ahora el central quiere ganarse un puesto en Bajo Flores, avalado por Arturo Erasmo Vidal.