Mientras Lionel Messi tuvo siete: revelan la cifra de penales que tendrá Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Diego Lugano dejó una polémica de aquellas por la comparación que realizó entre el astro de Argentina y Portugal.

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026. Las selecciones ya empezaron la preparación y los astros como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se roban todas las miradas como los favoritos para levantar el título de campeón.

El tema es que una insólita polémica se desató en las últimas horas y que tiene como protagonistas a los astros de Argentina y Portugal. Al menos así lo deslizó Diego Lugano, quien apuntó a los penales que podría recibir este año.

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Todo comenzó cuando el central charrúa habló sobre su selección favorita a ganar el Mundial. “Entre los favoritos de Europa están Francia, España y Portugal”, lanzó en conversación en Sportcenter de Brasil.

Diego Lugano asegura que los penales de Messi ahora serán cobrados a CR7

El tema es que su argumento se basó principalmente en la figura de Cristiano Ronaldo y en los penales que podría recibir. “Cristiano va a tener los penales a favor como Messi en Qatar. Es una realidad”, recalcó Diego Lugano.

Lo que hizo mención a lo ocurrido en 2022 y que fue tema de conversación. Esto porque Lionel Messi recibió cinco penales a su favor en el tiempo regular. De los cuales anotó ante Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia en la final. Solo falló ante Polonia cuando ya estaban clasificados en la fase de grupos.

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A ellos se sumaron los remates desde los doce pasos en las definiciones de cuartos de final y final. Mientras que Cristiano solo tuvo uno en el debut ante Ghana.

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Por lo mismo, Lugano enfatizó que habrá una importante compensación para CR7. “Portugal tiene un gran equipo. Yo veo una energía favorable para no generar polémica, ja”, disparó el hachero charrúa.

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Incluso su rechazo sobre Argentina es de tal punto que enfatizó que el favorito de Sudamerica sigue siguiendo Brasil. “Es el equipo sudamericano en el que tengo más expectativas para que llegue lejos. Va a ir de menos a más”, recalcó Lugano que de inmediato se robó todas las tapas de los portales deportivos.

En resumen:

Diego Lugano afirmó que Cristiano Ronaldo tendrá penales a favor como Messi en Qatar.

El astro Lionel Messi anotó cuatro de los cinco penales recibidos en el Mundial 2022.

El excentral eligió a Portugal y Brasil como sus favoritos para el Mundial 2026.