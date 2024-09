El ex defensa de Uruguay actualmente trabaja en Sao Paulo y asegura que en Brasil todos hablan de River como finalista de la Copa Libertadores.

Diego Lugano es uno de los jugadores más emblemáticos de la selección uruguaya en el Siglo XXI. De hecho con los charrúas jugó partidos muy picantes contra la selección chilena.

Siempre recuerda a Gonzalo Jara por su episodio ante Edinson Cavani, señalando que “nosotros entendemos que hay códigos que no se manchan y hay cosas que no se hacen y no se dicen”, además de señalar que los partidos entre ambas selecciones sacaban chispas.

Claro que ahora es noticia porque, trabajando en Sao Paulo en las elaciones institucionales del club brasileño, miró en menos a Colo Colo y asegura que River llegará a la final de Copa Libertadores.

“Tal vez no se habla en los últimos 15 días de River, no ha tenido un buen rendimiento, pero por ser la final en el Monumental y por la vuelta de Gallardo, se lo ve como favorito”, aseguró en ESPN.

Lugano asegura que River será finalista de Copa Libertadores

River Plate en la final para Lugano

Es más, asegura que los rivales brasileños que van por el otro lado del cuadro (Sao Paulo, Botafogo y Flamengo) ya piensan cómo será la final contra River Plate.

“El equipo brasileño que llegue sabe que va a tener que superar ese día. Lo dan por descontado, como si fuera algo hecho que River estará en la final”, manifestó el ex defensa de Uruguay.

Finalmente sostuvo que “parece que River es el único equipo que puede pelearles de igual a igual. Ellos lo ven así y yo también. Si llega a la final, sea contra el equipo brasileño que sea, me parece que es el favorito por jugar en casa y por todo lo que significa eso”.

La final de Copa Libertadores está pactada para el 30 de noviembre en Buenos Aires. Aún no está confirmado el Monumental de River, pero es un hecho que será ahí el partido final.