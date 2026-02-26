La Universidad de Chile ya mueve las piezas para el Superclásico de este domingo y tiene definido al reemplazante de Lucas Assadi. El elegido es Israel Poblete, quien asoma como titular en el mediocampo azul para visitar a Colo Colo en el siempre hostil Estadio Monumental.

El 2024 quedó marcado a fuego. Ese año, la U venció 1-0 en el Monumental y cortó una sequía de 23 años sin ganar allí por el torneo nacional. El tanto fue obra de Poblete, que apareció en el momento justo para empujar al equipo a una victoria histórica que desató un desahogo masivo entre los azules.

Aquella tarde lo elevó al estatus de “amuleto”. No solo por convertir, sino por hacerlo en el partido más pesado de todos, en un escenario donde la U acumulaba frustraciones. Desde entonces, cada vez que su nombre aparece en la previa del clásico, la memoria colectiva vuelve inevitablemente a ese cabezazo salvador.

En 2025, Poblete no pudo decir presente en el Monumental. Una lesión lo marginó del Superclásico disputado en Macul y la U sintió su ausencia en un duelo donde la intensidad y el carácter pesan tanto como el talento. Ese clásico se lo llevó Colo Colo por la cuenta mínima.

Israel Poblete celebrando el gol que le anotó a Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo y la U?

El compromiso se disputará este domingo en el Estadio Monumental, en Macul, a partir de las 18:00 horas, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. El encuentro promete estadio lleno y máxima tensión.

Ambos equipos llegan con panoramas muy distintos en la tabla. La Universidad de Chile marcha en el puesto 12 con apenas 3 puntos en cuatro partidos, producto de tres empates y una derrota, sin conocer aún la victoria en el torneo. En la otra vereda, Colo Colo aparece segundo con 9 unidades, tras sumar tres triunfos y una caída, mostrando mayor solidez en este arranque de campeonato.

La U vuelve a Macul con memoria fresca y con su “amuleto” nuevamente disponible. Y cuando se trata del clásico, esos detalles pueden terminar inclinando la balanza.