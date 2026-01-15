Desde Brasil anuncieron que estaba todo listo, pero en U de Chile tenían la última palabra y por ahora no se mueve del CDA. Se trata de Lucas Assadi, la gran joya azul que desató otra teleserie en el mercado de pases.

Es que el mediapunta desea partir al extranjero y el Atlético Mineiro arremetió con todo por su carta. Lo quiere Jorge Sampaoli, pero el historial económico del club con Palestino pegó fuerte y alertó a la U.

Es más, en las últimas horas se supo la verdadera razón que frenó todo (por ahora) y apunta a la postura de Azul Azul en los pagos. Así lo desclasificaron desde Brasil, donde ya no volverán a intentar fichar al jugador.

La postura del Mineiro por Lucas Assadi

Con ojos en la interna del Galo, el periodista José Tomás Fernández contó la verdad del caso entre Lucas Assadi, U de Chile y el club de Jorge Sampaoli. El talento azul no llegará al club brasileño, a menos que tiren todo el dineral de una.

Lucas Assadi genera mucho interés en Atlético Mineiro.

“Atlético Mineiro no hará una tercera oferta por Lucas Assadi. El Galo considera innecesario ofertar si Universidad de Chile no cede y acepta un pago en cuotas”, reportó la citada fuente del medio Todo es Cancha.

Justamente, la principal traba de la U por el traspaso del jugador pasa por la modalidad de pago. Si bien los montos finales generan acuerdo, la forma en que se traspasa el dinero terminó por poner la lápida.

A menos que el Atlético Mineiro decida pagar todo de una, Lucas Assadi no se moverá de U de Chile rumbo al club de Brasil. Por ahora el jugador seguirá siendo parte del plantel de Francisco Meneghini, tras su gran temporada 2025.