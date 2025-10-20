Mientras vive un gran momento jugando por Universidad Católica como escolta de Coquimbo, fuera de la cancha Gary Medel ha dado muestras de que no lo pasa bien. Esto, en el ámbito amoroso.

El Pitbull se separó de su ex mujer, la española Cristina Morales, y se le ha visto por aplicaciones de citas. Además, en el mundo de la farándula destaparon que no le cayó nada bien el nuevo noviazgo de su ex.

Justamente, la licenciada en periodismo ha remecido las redes con su nueva pareja, donde los fanáticos del fútbol rápidamente captaron que se trata del hermano de Sergio Agüero.

Gary Medel y el tatuaje que quiere borrar

Mientras Cristina Morales luce feliz en redes sociales con Gastón del Castillo, hermano del Kun Agüero, el chileno respondió rápidamente. Es que Gary Medel publicó una historia pidiendo borrar un recordado tatuaje.

Años atrás, el Pitbull dio a conocer un tatuaje con el rostro de su entonces esposa, donde ella misma se refirió públicamente al tema. Al respecto, la española reveló cómo se tomó esa “prueba de amor”.

“Igual fue fuerte. Yo no tenía ida que se lo había hecho, fue una sorpresa. Cuando lo vi tatuado, flipé, pensé que era una broma”, dijo la ex de Gary, a Lun. Pero ahora, la comunicadora luce feliz junto al también futbolista hermano menor de Agüero.

Gastón del Castillo es un jugador argentino de 28 años, que juega de delantero. Pasó por Independiente, Newell’s Old Boys, Arsenal de Sarandí y hasta el Cádiz de España. También figuró en la Sub 20 Argentina y hoy integra el Kunisports, de la Kings League.