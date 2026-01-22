La pretemporada está llegando a su fin y el periplo de Colo Colo por Montevideo culminó. Los albos cerraron su participación en la Serie Río de La Plata con una victoria por penales ante Peñarol.

El Cacique saca cuentas al limpio tras sus días en Uruguay, donde quedó en claro que el sistema táctico que más le acomoda al equipo es el 1-4-3-3 con el que jugó ante el Manya, donde se vio el mejor cometido del elenco chileno.

Ahora viene una nueva etapa clave en el equipo de Fernando Ortiz, porque los dirigentes de Blanco y Negro deben cerrar el plantel y encontrar los últimos fichajes, a días del inicio de la Liga de Primera.

Adelantan que Colo Colo traerá al menos dos fichajes más

ByN tendrá este mismo jueves una reunión de directorio clave, donde se puede definir la partida de Lucas Cepeda a Elche, lo que puede abrir el abanico para la llegada de más fichajes a Colo Colo.

El Cacique busca cerrar a un nuevo arquero y a ellos se suman las opciones de traer un volante y un puntero más. En el sitio partidario del elenco popular, Dale Albo, aseguraron que por lo bajo llegarán dos jugadores nuevos.

“Serían al menos dos refuerzos que el Eterno Campeón busque dentro de las próximas semanas. Esto con el objetivo, de poder reforzar a un equipo que sufrió las partidas de Vicente Pizarro, Alan Saldivia y ahora posiblemente la de Cepeda”, explicaron en el citado medio.

Colo Colo busca un nuevo extremo para su plantel. Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport

“Colo Colo estaría en búsqueda de un volante y un extremo, donde los buscarán cerrar antes que comience la Liga de Primera. Recordemos que los Albos afrontarán la primera fecha el próximo sábado 31 de enero”, agregaron.

Para los puestos en cuestión ya hay opciones, porque aparecen como chance el arquero Sebastián Pérez; los mediocampistas Ulises Ortegoza y Diego Valdés; más los extremos Iam González, Lautaro Pastrán y Víctor Dávila, entre otros.

