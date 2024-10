Una trágica noticia se reveló este fin de semana cuando se confirmó que la popular influencer y creadora de contenido Taylor Rousseau Grigg murió a los 25 años, su marido Cameron Grigg fue quien compartió con sus seguidores la triste situación.

En una emotiva publicación compartida por Cameron el sábado 5 de octubre, dijo que la muerte de la estrella de TikTok fue “repentina e inesperada” y que permanece en el hospital para la donación de órganos.

¿Cuál fue la causa de muerte de Taylor Rousseau Grigg?

La causa de muerte se produjo este sábado 5 de octubre después de luchar contra problemas médicos no revelados.

Recientemente a través de su cuenta de TikTok que tiene más de 1,4 millones de seguidores, Taylor compartió una actualización de su estado de salud ante la preocupación de sus seguidores, señalando que la razón de por qué no la ven sonriendo en alguno de sus registros es porque no quiere fingir.

“Nunca me sentí tan en paz como ahora, estoy viviendo con mi esposo y mi perro, no tengo ningún peso encima o algún estrés, o caos (…) el estrés es lo que me hizo esto o una de las causas, asique estoy disfrutando estar en un ambiente de paz”

La muerte de Taylor Rousseau Grigg

En el comunicado, su pareja señaló: “Nadie espera tener que lidiar con este tipo de dolor y angustia, especialmente a nuestra edad”, escribió Cameron junto con fotos de la pareja.

“Este último año, Taylor ha lidiado con más dolor y sufrimiento que la mayoría de las personas en su vida. Y a pesar de eso, ella todavía ha sido una luz y siempre ha traído alegría a todos los que la rodean”.

Su esposo describió a Taylor como “la mujer más valiente y fuerte que conozco”, y agregó que su fe la ayudó con “todas las circunstancias que enfrentó, incluso en sus horas más oscuras”.

“Sé que me ha salvado la vida a mí y a muchas otras personas”, continuó, compartiendo que “su cuerpo terrenal todavía está aquí con nosotros, controlado por máquinas para mantener sus órganos viables para la donación“.

“Más que nada, Taylor querría saber que sigue salvando vidas de personas incluso después de que se haya ido de este mundo. Y aunque su cuerpo terrenal puede haberle fallado, su memoria y su vida continuarán para siempre”, escribió Cameron.

Continuó diciendo que Taylor “no le debe nada a nadie”, pero que “querría que todos supieran que está más que bien y ya no sufre“.

Asimismo, un amigo de la familia creo un GoFundMe explicando que la pareja no tenía “nada en orden financieramente”.

“Taylor ha estado entrando y saliendo del hospital desde que nos casamos, lo que ha afectado nuestra situación financiera, por lo tanto, no tenemos ningún seguro”, escribió.