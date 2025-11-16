Este sábado se vivía una de las carteleras más importantes de UFC en 2025 con la celebración del evento numerado ‘322’, evento que tenía como una de sus principales contiendas el enfrentamiento por el título wélter entre el campeón, Jack Della Maddalena, e Islam Makhachev.

La velada, realizada en el icónico Madison Square Garden, transcurría con normalidad hasta que, antes de los combates principales, se desató una pelea multitudinaria en el público que obligó a la seguridad a intervenir de inmediato.

Todas las miradas apuntaron rápidamente a Dillon Danis, actual peleador de Bellator, quien terminó expulsado del estadio tras enfrentarse a golpes con Magomed Zaynukov y Abubakar Nurmagomedov, entre otros luchadores de UFC, quienes a esa hora se encontraban en el evento apoyando a sus compañeros, y en particular a Islam Makhachev.

Los registros son impresionantes. Los videos de la pelea se viralizaron rápidamente en redes sociales por la magnitud de la gresca, donde se aprecian golpes a la cara, patadas y todo ocurriendo a pocos metros del octágono, a plena vista de los miles de asistentes al show.

Finalmente, la pelea terminó con Danis retenido y escoltado hasta las afueras del MSG, aunque el episodio traería consecuencias mayores.

Posterior al evento, Dana White, presidente de UFC, confirmó que Danis queda con la entrada prohibida a todos los eventos de la compañía de forma permanente, cerrándole cualquier posibilidad de asistir, ya sea como espectador o como parte de un equipo.

Los antecedentes de esta rivalidad

Según reporta DAZN, el conflicto entre Danis y la familia Nurmagomedov se remonta a 2018, cuando el estadounidense formaba parte del equipo de Conor McGregor en el campamento previo a UFC 229. Tras el triunfo de Khabib Nurmagomedov, el ruso lanzó su protector bucal hacia Danis y saltó la jaula, provocando en aquella oportunidad también una pelea generalizada, esa vez, entre ambos equipos.

