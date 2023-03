Los cinco goles que convirtió Erling Haaland en el encuentro del Manchester City ante el Leipzig lo elevaron como una de las grandes figuras de la Champions League, algo que un ex delantero de Colo Colo no comparte debido a que considera que le falta habilidad.

Ex delantero de Colo Colo ningunea a Haaland: "Crack no es, prefiero al Kun Agüero"

En el mundo hay una locura total por la manita de Erling Haaland en la Champions League. Los cinco goles que le marcó al Leipzig consagraron aún más al goleador noruego del Manchester City, a quien todos lo tratan como un súper crack. Todos, menos uno...

Esto porque Pablo Mouche, ex delantero de Colo Colo, manifestó que a pesar de admirar la capacidad goleadora del europeo, no considera que sea un talento impresionante del fútbol mundial.

"Me parece un goleador fantástico, descomunal, pero crack no es. Va a seguir rompiendo récords, pero no es un crack porque a mí me gusta otro estilo”, manifestó en el programa Presión Alta de TyC Sports, donde se dio tiempo de explicar su idea.

Esto porque considera que le falta la picardía típica de los jugadores sudamericanos. “Crack es magia, fantasía es ser completo", manifestó el formado en Boca Juniors, ejemplificando este asunto con un compatriota.

Por eso es que sacó al baile a Sergio Agüero, quien es ídolo en el elenco donde juega Haaland "El Kun Agüero ¿hacía goles? Sí, y era habilidoso, enganchaba, se sacaba dos o tres tipos de encima. Es más jugador que Haaland”, agregó.

Un debate futbolero que podrá darse entre los futboleros constantemente. El noruego se trata de un 9 de raza que no perdona en el área, mientras que otros preferirán a alguien que tenga más talento para gambetear y pasarse a un rival. Estilos diferentes, aunque el fútbol vibra con este tipo de personajes.