Colo Colo vive tiempos convulsos con una profunda crisis deportiva que lo tiene sin opciones de títulos en la liga y solamente con chances –aunque ahora lejanas– de clasificar a los torneos Conmebol del 2026.

Es en ese contexto donde se conoció que un jugador desechado por los albos el 2024 y muy criticado por su rendimiento en el elenco “Popular” recibió una gran noticia, se trata de Guillermo Paiva, delantero paraguayo que ahora milita en Junior de Barranquilla y que vive un gran presente en lo deportivo, contrario a lo que vive, por ejemplo, su “reemplazo” en Macul, Salomón Rodríguez, uruguayo que llegó a cubrir la posición de Paiva y que solo ha marcado dos goles en lo que va de temporada.

La gran noticia que adelantan de Guillermo Paiva:

Diversos medios paraguayos, entre ellos, la Radio Monumental AM 1080, se adelantó al DT, Gustavo Álfaro, y mencionó que el director técnico nominará “caras nuevas” para los últimos dos duelos de la ‘Albirroja’ en las Eliminatorias frente a los combinados de Ecuador y Perú.

¿En qué influye con Paiva? Es que, según señala el mismo medio, uno de los nombres “sorpresas” es la del ex delantero de Colo Colo, Guillermo Paiva.

De acuerdo a la información compartida por el mencionado medio guaraní, Paiva será llamado para la citación junto a otras “sorpresas” como Brian Ojeda, Ronaldo Martínez, Alexis Duarte, entre otros.

La llamada de Paiva y otros jugadores no habituales indican desde Paraguay, se debe a que la selección guaraní presentará varias bajas para los últimos dos encuentros del torneo clasificatorio, donde solo necesita un punto para sellar su lugar a la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin duda es la guinda de la torta para Guillermo Paiva, quien tras dejar la institución alba a fines del 2024 llegó a Junior de Barranquilla, gigante colombiano donde tuvo un duro comienzo sin marcar goles, pero que a base de esfuerzo, buenas actuaciones y goles(9 goles y 3 asistencias en 31 partidos) logró quedar por delante de grandes figuras del plantel cafetalero como Carlos Bacca o Teófilo Gutiérrez.