Paraguay vs. Ecuador: A qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

En uno de los grandes encuentros de la jornada 17, guaraníes y ecuatorianos se miden en el Defensores del Chaco.

Por Franco Abatte

Ecuador y Paraguay se miden este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol.
Ecuador y Paraguay se miden este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol.

Este jueves se juega la totalidad de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol. Jornada que tiene grandes encuentros de cara a la Copa del Mundo 2026 a jugarse en Norteamérica.

Justamente dos selecciones que parecen tener un pie seguro en el torneo planetario son Paraguay y Ecuador, dos combinados que se enfrentan este día y que actualmente se ubican actualmente en el 5° y 2°, respectivamente, de la tabla de posiciones, aunque separadas por apenas un punto.

En el caso del “Tri, dirigido por Sebastián Beccacece, estos ya están clasificados a la cita planetaria, mientras que los guaraníes, locales esta jornada, deben sumar al menos un punto más para asegurar su participación mundial. Todos los detalles del partido, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juegan Paraguay vs. Ecuador?

El partido entre las selecciones de Paraguay y Ecuador se juega este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol.

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

El duelo entre ecuatorianos y paraguayos no va por TV en Chile, siendo la única opción de ver este imperdible encuentro por las Eliminatorias Conmebol de forma ONLINE, a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

La selección de Paraguay llega a la jornada 17 de las Clasificatorias Conmebol ocupando la 5° ubicación de la tabla de posiciones con 24 puntos, quedando a solo una unidad de sellar su paso a la clasificación planetaria.

El “Tri”, por su parte, se ubica en un importante 2° lugar de la tabla con 25 unidades, ya clasificados a la Copa del Mundo, junto a las gigantes de Argentina y Brasil.

