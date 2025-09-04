Este jueves se juega la totalidad de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol. Jornada que tiene grandes encuentros de cara a la Copa del Mundo 2026 a jugarse en Norteamérica.

Justamente dos selecciones que parecen tener un pie seguro en el torneo planetario son Paraguay y Ecuador, dos combinados que se enfrentan este día y que actualmente se ubican actualmente en el 5° y 2°, respectivamente, de la tabla de posiciones, aunque separadas por apenas un punto.

En el caso del “Tri”, dirigido por Sebastián Beccacece, estos ya están clasificados a la cita planetaria, mientras que los guaraníes, locales esta jornada, deben sumar al menos un punto más para asegurar su participación mundial. Todos los detalles del partido, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juegan Paraguay vs. Ecuador?

El partido entre las selecciones de Paraguay y Ecuador se juega este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol.

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

El duelo entre ecuatorianos y paraguayos no va por TV en Chile, siendo la única opción de ver este imperdible encuentro por las Eliminatorias Conmebol de forma ONLINE, a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

La selección de Paraguay llega a la jornada 17 de las Clasificatorias Conmebol ocupando la 5° ubicación de la tabla de posiciones con 24 puntos, quedando a solo una unidad de sellar su paso a la clasificación planetaria.

El “Tri”, por su parte, se ubica en un importante 2° lugar de la tabla con 25 unidades, ya clasificados a la Copa del Mundo, junto a las gigantes de Argentina y Brasil.