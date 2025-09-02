Este jueves 4 de septiembre se juega la totalidad de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, jornada donde se celebrarán grandes encuentros como Brasil-Chile, Uruguay-Perú y Argentina-Venezuela, entre otros, duelos que podrás ver en nuestro país, aunque por distintas señales televisivas.

Así es, porque, por ejemplo, La Roja, que usualmente va por CHV en Chile, ahora irá a través de la señal de Mega, esto porque la señal ubicada en Vicuña Mackenna tiene los derechos de los partidos de local de la selección de Brasil ¿Qué pasa con los demás? Conoce todos los detalles a continuación.

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026:

Jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile:

Paraguay vs. Ecuador en el Defensores del Chaco, transmite exclusivamente Disney+ en su plan Premium.

en el Defensores del Chaco, transmite exclusivamente Argentina vs. Venezuela en el Mâs Monumental de River Plate, transmite Chilevisión, chilevisión web, CHV Youtube y Disney+ en su plan Premium.

en el Mâs Monumental de River Plate, transmite Uruguay vs. Perú en el Estadio Centenario, transmite Chilevisión web y Disney+ en su plan Premium.

en el Estadio Centenario, transmite Colombia vs. Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, transmite exclusivamente Disney+ en su plan Premium.

Jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile:

Brasil vs. Chile en el Estadio Maracaná de RJ, transmite exclusivamente por TV; Mega y Mega 2, además de forma ONLINE por la app, Mega GO.

¿Qué selecciones Conmebol pueden clasificar esta fecha?

Lamentablemente, el único seleccionado eliminado actualmente es Chile, mientras que Argentina, Ecuador y Brasil tienen sus boletos asegurados para la cita planetaria.

De esta forma, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú se jugarán la vida en esta jornada, eso sí, la tarea es menos complejas para charrúas y guaraníes , quienes son los únicos que pueden sellar su clasificación esta jornada y para eso solamente necesitan un empate en sus respectivos duelos.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026