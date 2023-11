Las graves denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo en la prueba 4×400 femenina en Santiago 2023 siguen dando que hablar. Ambas atletas acusaron graves ataques, incluso con tintes racistas, en la previa de participar en la competencia, apuntando especialmente a Marcelo Gajardo y Ximena Restrepo.

Érika Olivera, histórica fondista medallista de en la maratón de Winnipeg 1999, analizó esta grave acusación que ensucia del deporte chileno tras los notables Panamericanos organizados en nuestro país.

En charla con La Tercera, la actual parlamentaria declaró que “lo veo como toda persona que es amante del deporte. No solo del atletismo. Es doloroso un tema en que las deportistas son las principales afectadas. Decisiones de personas que tienen cargo y poder terminan afectando no solo a los deportistas que quedan fuera del relevo sino al equipo en general”.

En ese sentido, Olivera es enfática en decir que “en el deporte siempre han ocurrido situaciones similares. Este año, un año de Panamericanos, en mi rol parlamentario me tocó recibir denuncias de deportistas afectados en el proceso. Y también en los Parapanamericanos. No es solo en el deporte convencional. Uno espera, finalmente, que las autoridades respalden a los deportistas, les den respuestas y eso no existe. Eso es grave”.

“El clasismo siempre ha existido en el deporte. Fui atleta muchos años y me tocó lidiar con eso. Es una cuestión que lamentablemente existe, pero no solo en el deporte, sino en la sociedad. Sería maravilloso que en el deporte no existiera, pero es un problema que está en la sociedad, donde a la gente la miran distinto por el lugar del que provienen”, agregó.

Además, la exfondista lanzó que espera que este escándalo marque un antes y un después en el deporte chileno: “Los deportistas se quedan con la sensación de que no hay respeto, de que no se les valora. Esto tiene que llamarnos la atención, sobre todo a los que toman decisiones. Tiene que ser una oportunidad para cambiar la forma para tratar a los deportistas”.

Defensa a Martina Weil tras Santiago 2023

Sobre lo que puede afectar toda esta situación a Martina Weilm, ganadora del oro en Santiago 2023 en los 400 metros, Olivera afirmó que “Martina es una atleta que con méritos ha demostrado ganarse los espacios. Es una excelente atleta. Por ningún motivo acepto o comparto que se empañen las alegrías que ha dado por ser ‘hija de’. No corresponde. Ella es una deportista destacada”.

Sin embargo, la ex atleta fue clara en decir que “lo que sí se tiene que investigar, la federación tiene que hacerlo, es si hubo hostigamiento, maltrato. Y si eso implica sancionar, cada organización deberá ver si corresponde. Es súper difícil cuando hay personalidades involucradas. Acá se ha mencionado a la vicepresidenta de World Athletics y una directora del COCH”.

“No puedo hacer apreciaciones, pero la mayoría de lo que conocemos el mundo del deporte esperamos que esto se transparente. El Comité de Atletas tiene un rol importante. Ojalá que hayan tomado contacto con la Comisión de Atletas a nivel internacional. Esto tiene que llegar a instancias internacionales. Me imagino que la federación o el COCH lo han considerado. Debiesen ser los pasos a seguir. Cada institución debe resolver”, concluyó.

