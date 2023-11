Las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo se tomaron la semana posterior a los Juegos Panamericanos. Las atletas denunciaron que el entrenador del relevo, Marcelo Gajardo, las sacó de forma arbitraria de la final 4×400 y que Ximena Restrepo también presionó por sus salidas.

Ahora, Cardoch y Castillo recibieron el apoyo de una de sus compañeras. En Twitter, Evelyn Ortiz compartió un largo hilo en el que denunció que “se pasó a llevar el trabajo de las atletas y las reglas del atletismo” y lanzó un duro dardo a Restrepo, mamá de Martina Weil, por querer interceder en la competencia.

“Sacar de la concentración a Berdine cuando enfrentaba la final más importante de su carrera no se hace por ningún motivo. Señalar que Berdine logró plata y récord de Chile Sub 23 en los Panamericanos Junior, tiene una marca histórica y era carta fija en los 800. La sacaron de foco y no logró correr bien”, dijo la Gacela.

“La forma en que se dio la nómina no es lo normal, mucho menos modificar el relevo dos horas antes de correr. Esta noticia dejó muy mal a Poli porque la sacaron de un lugar que merecía por marca técnica. Eso estaba en el criterio de selección, lo que provocó molestia en los entrenadores de Poli y Berdine”, sumó.

“Se pasó a llevar el trabajo de las atletas y las reglas del atletismo. Aquí es donde procede lo más polémico, porque Ximena Restrepo intercede en esta decisión, pidiendo que Berdine no corra y la atleta presenciando todo antes de correr su final, obviamente la destruyó”, lamentó.

Además, apuntó a Gajardo y lanzó una acusación. “El técnico es mi exentrenador, lo conozco, y conozco a todas las involucradas. Mi percepción es que quería armar el relevo UC, club donde trabaja. Se movió con motivaciones propias, no lo culpo, pero quizás estaba muy presionado para poner a las otras dos atletas, quinta y sexta en tiempos, Feña (Mackenna) y Viole (Araiz)”, cerró.

Berdine Castillo apuntó a Ximena Restrepo en su denuncia

Berdine Castillo nombró a Ximena Restrepo, mamá de Martina Weil, como una de las personas que presionó para que no corriera en la final del relevo 4×400. La atleta acusó que, una vez que fue reintregada al equipo, la también vicepresidenta de World Athletics llegó a la pista de calentamiento.

“Señaló a viva voz mi nombre y cuestionó mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400. Hay múltiples testigos de estos hechos”, denunció Castillo en una publicación de Instagram.

Además, denunció que Restrepo insultó al jefe del área de velocidad y encargado técnico de la federación, quienes habían intervenido en contra de la decisión de Marcelo Gajardo. “El jefe técnico y el encargado del área fueron valientes y no cedieron a todas estas presiones. Nos defendieron”, dijo Castillo.

Restrepo no se pronunció tras las denuncias de Cardoch y Castillo, pero sí lo hizo Martina Weil. La medallista de oro pidió perdón a sus compañeras “por no ser mejor capitana” y dijo que no escuchó lo que dijo su madre antes de la carrera. “Me vio llorando. Entiendo que se enojara y reaccionara mal”, mencionó.

¿Cómo salió Chile en la posta 4×400 en los Panamericanos?

Martina Weil, Stephanie Saavedra, Berdine Castillo y María Fernanda Mackenna, 1°, 2°, 4° y 6° del ranking chileno, corrieron en la final del relevo 4×400. El equipo nacional terminó último con un tiempo de 3:37.00. El oro fue para Cuba con 3:33.15.

