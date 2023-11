Isidora Jiménez salió en apoyo de las deportistas Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes acusaron que el entrenador del relevo, Marcelo Gajardo, quiso bajarlas de la final del 4×400 femenino. La medallista de plata en los Juegos Panamericanos se manifestó en las historias de su Instagram.

Jiménez primero aclaró que ella no compitió en la final del 4×400 femenino, de donde nacen las acusaciones de Cardoch y Castillo. La velocista fue medalla de plata, pero en el relevo 4×100, donde corrió junto a Martina Weil, María Ignacia Montt y Anaís Hernández. “No confundir”, pidió.

“Yo sí apoyo completamente y estoy con mis compañeras Berdine y Poli. Espero que estas prácticas no vuelvan a pasar y empatizo además con la incertidumbre y pésima sensación de enterarse de cambios a dos horas de la prueba”, comentó la deportista nacional.

Luego, en otra historia en su cuenta de Instagram, Jiménez agregó que no estuvo presente “en ningún momento relacionado a lo que pasó en el relevo 4×400, por lo que no puedo comentar qué fue lo que pasó, insisto, si no que darle mi apoyo a mis compañeras afectadas”.

“Creo firmemente que si la Federación Atlética de Chile expone de forma aún más clara los criterios de cómo se harán los equipos de relevos, no debiésemos tener este tipo de situaciones”, cerró.

¿Qué denunciaron Poulette Cardoch y Berdine Castillo?

Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron que el entrenador del relevo, Marcelo Gajardo, las intentó bajar de la final del 4×400 femenino. Ambas debían competir por su ranking (eran 3° y 4° de la clasificación de Chile), pero el técnico les avisó dos horas antes que otras deportistas correrían en su lugar.

La decisión se revirtió luego de la intervención del jefe del área de velocidad y encargado técnico de la federación, pero Cardoch y Castillo acusaron que gente externa llegó a insultar a los presentes. Castillo fue más allá y denunció que una de las personas que insultó fue Ximena Restrepo, mamá de Martina Weil.

“Señaló a viva voz mi nombre y cuestionó mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400. Hay múltiples testigos de estos hechos”, denunció Castillo sobre Restrepo, quien además es vicepresidenta de World Athletics.

Castillo sí corrió en la prueba de relevo, pero Cardoch dijo que no estaba en condiciones y se bajó. Finalmente, junto a Castillo compitieron Martina Weil, Stephanie Saavedra y Fernanda Mackenna. Correspondían al puesto 4°, 1°, 2°, 6° del ranking chileno en 400 metros. Chile terminó último.

Weil, en tanto, pidió perdón a sus compañeras “por no ser mejor capitana” luego de sus denuncias y confesó que no escuchó lo que dijo su madre, Ximena Restrepo, en la pista de calentamiento. “Ella me vio llorando. Entiendo que se enojara y reaccionara mal”, comentó.

