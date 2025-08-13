La estadounidense Jessica Pegula, actual número 4 del mundo y la tenista más rica de todo el circuito, no se guardó nada al referirse a los cambios que implementó el US Open en el torneo de dobles mixtos.

La jugadora aseguró que los organizadores “se volvieron locos” al modificar el formato sin avisar ni consultar a los participantes.

Los cambios que molestaron a Pegula

En febrero se anunció que el nuevo torneo de dobles mixtos se jugaría la semana previa al cuadro principal, con un sistema de puntuación rápido y con el ranking individual de singles como criterio de entrada.

Sin embargo, varios jugadores, incluida Pegula, quedaron sorprendidos por la forma en que se comunicó la noticia.

“Ustedes simplemente hicieron los cambios por su cuenta y no se lo dijeron a nadie. Solo lo hicieron’”, comentó Pegula durante el Masters de Cincinnato.

No es la única

Pegula, que competirá junto a Tommy Paul en el torneo, no dudó en criticar la falta de comunicación:

“Esto es algo en lo que nosotros, como jugadores, estamos tratando de trabajar con ellos, para que la comunicación sea mucho más fluida”, explicó.

“Siento que si hubiera habido retroalimentación sobre el formato, la reacción habría sido un poco diferente, no tan desordenada”, agregó.

Su reclamo se suma a las voces de otros dobles destacados, como Andrea Vavassori y Sara Errani, quienes también expresaron su descontento por la nueva estructura.

El torneo y la competencia

Solo 16 parejas podrán competir en el evento de dobles mixtos del US Open. Ocho equipos acceden por su ranking individual y ocho mediante wildcards, que ya incluyen nombres como Emma Raducanu, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Pegula confía en que, pese a los cambios y la polémica, el torneo seguirá siendo atractivo para los fans.

“Creo que va a ser un evento muy entretenido, pero al mismo tiempo, ojalá nos hubieran comunicado un poco mejor las cosas”, comentó.

