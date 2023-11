Compañera de Isi Jiménez revela su reacción tras las críticas de Solabarrieta: "Quizás no soy tan buena"

Si bien Santiago 2023 fue una verdadera fiesta, no todo fue alegría para los deportistas que brillaron en las competencias. Es el caso de Isidora Jiménez, quien vivió un incómodo momento tras su prueba en los 200 metros planos. La récord nacional en 100 y 200 metros, fue criticada por Fernando Solabarrieta.

El periodista, sin darse cuenta de que su micrófono estaba funcionando, señaló que a Isi “nunca le dio tanto tampoco”, luego de un comentario de Macarena Reyes, experta invitada por Chilevisión, quien había dicho que a Isi Jiménez “ya no le da” para clasificar a la final panamericana.

Solabarrieta, quien volvía a la TV tras ser sometido a un tratamiento contra el alcoholismo, fue blanco de duras críticas por parte de los cibernautas e incluso, tras ser plata en la posta 4×100, el equipo chileno femenino, con Isi Jiménez incluida, lo mandó a callar en pantalla mientras celebraban.

Si bien Solabarrieta se comunicó con la atleta para pedirle disculpas, el hecho está lejos de ser olvidado por el equipo de atletismo, que decidió defender en masa el papel de la velocista en el desarrollo de ese deporte en nuestro país. Una defensa que continuó este lunes, una vez finalizados los juegos.

María Ignacia Montt, miembro de esa posta 4×100, señaló que “nos costó mucho como equipo proteger a la Isi en ese minuto, sacarla adelante. De hecho, ella había corrido y hablamos con ella el miércoles en la noche y nos dice ‘estoy viendo, da lo mismo lo que hablen, filo, estoy bien'”.

Pero luego, en la mañana siguiente, mismo día de la posta, la atleta se descompuso. “Fue cuando le pegaron (las palabras) y nos dice ‘quizás no necesitan correr la posta conmigo, si están hablando así quizás no soy tan buena”, reveló Montt.

“Ahí nosotros la empezamos a tirar para arriba con el ánimo, tuvimos que contenerla. Fue super frustrante para nosotros también sacar a la Isi de ese estado para que pueda estar en un competir y contenta, pero hicimos una buena pega de amigas”, agregó.

“La Isi tenía el anillo de los Juegos Olímpicos en el dedo y le dije ‘mírate tu anillo y acuérdate quién eres’ y me dice, ‘ya, ya’. Le decíamos ‘te necesitamos, no puedes no estar’, así que ahí la apañamos y creo que lo logramos bien”, destacó Montt.

