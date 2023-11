Por las peores razones, el nombre de Abel Rocha se hizo conocido este domingo en el marco de la última jornada de Santiago 2023. El patinador brasileño, en un gesto antideportivo, empujó a Emanuelle Silva en la final de 500 metros, privando a nuestro deportista de una posible medalla de oro.

Un gesto que dolió y mucho en la gente que siguió los Juegos Panamericanos, ya que era la carta más segura del último día para alcanzar ese tan ansiado oro número 13, que permitía a la delegación chilena igualar lo realizado en Lima 2019, al menos en preseas doradas.

Es por lo que, tal como suele pasar en estos casos, el público chileno se volcó en masa al Instagram del deportista brasileño, para llenárselo de comentarios negativos y de odio. Rocha, en primera instancia optó por restringir los comentarios, pero ante la avalancha de comentarios negativos, cerró su cuenta.

La situación se volvió aún más preocupante cuando, en horas de la tarde, la delegación brasileña acudió a la comisaría ubicada en la Villa Panamericana para denunciar amenazas de muerte contra Rocha, e incluso Emanuelle Silva salió al paso de la situación.

Pese a que, en primera instancia, un enojado patinador chileno criticó el accionar de quien lo empujó, luego aclaró que estaba todo bien con él y que por favor pararan con el acoso. “Mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes de lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo”, explicó.

Abel Rocha vuelve a abrir su Instagram: críticas a Silva y al público chileno

Compleja situación que terminó durante la noche. Abel Rocha volvió a abrir su cuenta de Instagram, pidiendo respeto al público que lo acosó en las últimas jornadas. En un video que colgó a eso de las 10 de la noche, el brasileño además compartió una serie de historias de apoyo por parte de sus pares deportistas.

“Después de todo lo que aconteció, quiero pedirles respeto. Recibí muchos mensajes y amenazas por culpa de una situación que aconteció en una prueba. Fue mal explicada, fue malinterpretada por algunos”, señaló el brasileño, esbozando una crítica a Emanuelle Silva.

“Pero quiero hacer una reflexión sobre los deportes, sobre ese respeto que tiene que haber de los atletas para los otros atletas, de los hinchas para los atletas, hasta de los atletas para los hinchas. Es una profesión ligada a eso, es un ecosistema muy grande y necesitamos ese respeto”, señaló.

“No pueden pasar situaciones como estas. Los atletas merecen respeto, tanto de los colegas de profesión, de los hinchas. Infelizmente son cosas que vienen sucediendo con más frecuencia de lo que deberían, pero vamos a continuar luchando por un deporte más limpio, más seguro y con más respeto”, agregó.

