Este domingo, por la fecha 5 del Torneo de Clausura en Argentina, Defensa y Justicia y Newell’s protagonizaron uno de los duelos más atractivos de la jornada en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

El partido terminó igualado 1-1, pero todas las miradas se las llevó un chileno, se trata de César Pérez Maldonado, exfigura de Magallanes y Unión La Calera y que ahora brilla con “El Halcón de Varela”.

El seleccionado nacional las hizo todas, marcó un golazo, fue elegido la figura del encuentro y, para cerrar su jornada estelar, lanzó algunos dardos contra el entrenador rival, el siempre polémico Cristian “el ogro” Fabbiani.

El gol y el descontento de César Pérez contra “El ogro” Fabbiani

Newell’s abrió la cuenta a los 19’ con un tanto de Jherson Mosquera, pero a los 38’ Pérez igualó para Defensa y Justicia con un remate espectacular.

Tras el pitazo final, y recibiendo el premio al mejor jugador el chileno criticó al DT de la Lepra por haberse presentado un once alternativo a este partido -ni siquiera concentraron los titulares-, privilegiando así el Clásico ante Rosario Central del próximo sábado 23 de agosto.

Publicidad

Publicidad

En declaraciones emitidas a ESPN, el mediocampista chileno expresó su frustración ante la decisión de Fabbiani, señalando en primer lugar: “Sí, la verdad que mucha frustración. Personalmente, da un poco de rabia que un técnico venga con un equipo suplente por priorizar otros partidos”.

Pero el reclamo no se detuvo ahí. El nacional agregó: “Siento que fuimos totalmente superiores, les pasamos por arriba. Lamentablemente, una desconcentración nos costó caro, pero como tú dijiste, es ‘sabor a poco’. Te da bronca que un entrenador venga con un equipo suplente priorizando otros partidos, así que nada, vamos a tratar de corregir, ya que el viernes se nos viene otro partido importante (contra Barracas Central)”.

Publicidad