El coach de Isidora Jiménez, Carlos Moreno, le respondió a Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes luego de que ambos criticaran a la deportista chilena en plena transmisión de los Juegos Panamericanos en Pluto TV. El entrenador habló de “falta de ética” del periodista y “deslealtad” de la ex atleta.

“Es muy doloroso que tanto un locutor de deportes con esa trayectoria, y que se supone que sabe algo, haga ese tipo de comentarios tan falto de argumento y conocimiento, y además tan falto de ética y educación periodística”, dijo el coach en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Y por otro lado, respecto a la especialista en atletismo (Reyes), que es una ex atleta y nutricionista, para mi gusto no experta… Viniendo de ella, una ex compañera de equipo de Isidora, es simplemente inaceptable, desleal y bajo desde todo punto de vista”, continuó.

“Isidora es, en primer lugar, una persona, una mujer, una atleta que se ganó el derecho de estar en sus terceros Juegos Panameircanos (Toronto 2015, Lima 2019 y Santiago 2023), habiendo trabajado muy seriamente y con mucha dedicación, igual que a lo largo de toda su carrera deportiva”, cerró.

¿Qué dijo Fernando Solabarrieta de Isidora Jiménez?

Luego de que Isidora Jiménez no pudiera avanzar a la final de los 200 metros planos en Santiago 2023, los espectadores de Pluto TV escucharon que a Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes se les quedó el micrófono abierto. Ahí, criticaron a la atleta por su resultado.

“Ya hace mucho que no le da”, lamentó Reyes, atleta retirada en 2021. “Seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”, respondió Solabarrieta. El diálogo continuó hasta que Rodrigo Vera, compañero de ambos, preguntó si Isidora podía convertirse en corredora de 400 metros. Ahí hablaron de su edad.

“Se intentó. De hecho, estuvo en la 4×400, pero no le gusta. Intentó irse a Barcelona, cambiar de entrenador, pero después se casó, volvió a Chile, tiene 30 años”, aclaró Reyes. “Ah, ya está. Ya fue”, siguió Solabarrieta. Reyes continuó. “No y llegó Martina Weil. La Isi tiene el récord que es 22,95 y a la Martina no le doy más de dos años para batirlo”, lanzó.

El momento no tardó en hacerse viral y en traerles críticas a ambos. Reyes publicó un video en redes sociales en donde aclaró que llamó a Jiménez poco después para hablar sobre el tema. Solabarrieta, por su parte, no se volvió a referir a sus comentarios en sus otras transmisiones.

Jiménez, en tanto, les contestó luego de ganar la medalla de plata en la posta 4×100 durante este jueves. Fue un gesto simple, pero que todos en el Estadio Nacional y desde sus casas entendieron: se llevó un dedo a los labios para hacerlos callar. El momento salió en la televisión.

Luego, sus compañeras Martina Weil, Anaís Hernández, Ina Montt, las otras medallistas de plata, se tomaron una fotografía junto a ella en donde hacían el mismo gesto. El equipo le dio al Team Chile su cuarta medalla en el atletismo, luego de que Weil, Santiago Ford y Lucas Nervi obtuvieran oro.

¿Cuántas medallas lleva el Team Chile en los Panamericanos?

A las 8:00 horas del viernes 3 de noviembre, el Team Chile suma 46 medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ocho son de oro, 20 de plata y 18 de bronce.

Toda la actualidad de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!