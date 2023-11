Martina Weil detalla la polémica de Solabarrieta con Isi Jiménez: "Me dio mucha pena y rabia"

Una de las grandes polémicas que tuvo los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fue la situación vivida por Fernando Solabarrieta y la deportista del Team Chila Isidora Jiménez.

Todo, cuando al periodista se le quedó abierto el micrófono, en el momento que emitió una dura crítica por la atleta nacional: “La verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”.

Si bien el periodista se comunicó para pedir las disculpas del caso por el error en televisión, se han conocido detalles de la interna de Jiménez, como cuando dijo que “si algo están hablando, quizás no soy tan buena”.

Fue su compañera en la prueba de 4×100 femenino, Martina Weil, donde obtuvieron medalla de plata, quien reveló las sensaciones que tuvieron que pasar en la previa de la prueba con Isi.

La molestia en la interna del Team Chile

En conversación con el programa Buenos días a todos, de TVN, la campeona de atletismo, con dos medallas en Santiago 2023, quien entregó detalles de cómo se vivió el momento tras la crítica.

“La Isi la conozco de hace tiempo, ya era exitosa y siempre ha sido referente. Le dije tú empezaste la velocidad femenina en Chile, tienes récord y nosotros estamos acá por ti. Me dio mucha pena y rabia que por un comentario ella hubiese quedado de ese modo. Me sentí pésimo, en el sentido de cómo puedo ayudar como compañera”, comenzó explicando.

“Pero hubo sinergia en la posta, que hace tiempo no veía, para apoyarla y estar con ella todas juntas. Le ha entregado tanto al país, es un modelo a seguir, verla en Juegos Olímpicos, mundiales, es importante”, detalló.

En ese sentido, asegura que lograron levantarla y, más allá de quien sea, las personas tienen diferentes formas de tomarse los comentarios, pero, en este caso fue muy delicado.

“Depende de la persona, todos tienen procesos distintos, le afectan las cosas de diferente manera, pero que te digan algo así afecta. Como un poco ingrato, esa fue la sensación, porque cuando le va bien todos la Isi, pero después… Uno no rinde la carrera completa, hay lesiones, curvas de rendimiento, uno puede tener una carrera mala y no significa que el nivel no esté. Uno ya está decepcionado por la carrera y que además vienen a pegarte una pata es penca”, precisó.

¿Qué competencia ganó Isidora Jiménez en los Juegos Panamericanos?

Isidora Jiménez se colgó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La atleta consiguió la presa en la prueba de posta 4×100.

