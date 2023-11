Fernando Solabarrieta ha estado en medio de la polémica estos últimos días tras un desafortunado comentario en televisión abierta sobre Isidora Jiménez y su actuación en Santiago 2023. Pero él agacha el moño y asume su error.

El periodista deportivo, en su rol de comentarista de Chilevisión para los Juegos Panamericanos que se toman nuestro país, lanzó controvertidas palabras contra la atleta chilena después de que esta quedara en la cuarta posición, y por ende eliminada, en la carrera de 200 metros planos.

“La verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En panamericanos es muy duro porque en velocidad te agarra una dominicana, una jamaicana, cualquier gringa”, fue parte de lo que dijo el comunicador y que le significó muchas críticas.

Ante todo el revuelo generado, Solabarrieta tomó varias decisiones al respecto. Y según pudo conocer RedGol una de ellas fue enviarle un mensaje a la velocista criolla para ofrecerle las respectivas disculpas del caso.

La disculpa de Fernando Solabarrieta a Isidora Jiménez

Una nueva polémica sumó Solabarrieta tras su comentario sobre Jiménez, pero el periodista reconoció rápidamente su error. Así, se contactó con la atleta nacional para pedirle perdón, aunque no se sabe la respuesta de ella.

Desde el coach de Isidora, Carlos Moreno, hasta la tía, Paula Jiménez, se metieron en la polémica y sacaron las garras para defender a la deportista de 30 años.

“Es muy doloroso que un locutor de deportes con esa trayectoria, y que se supone que sabe algo, haga ese tipo de comentarios tan falto de argumento y conocimiento, y además tan falto de ética y educación periodística“, dijo Moreno a Las Últimas Noticias.

Paula Jiménez, por su parte, le escribió a Solabarrieta en Instagram antes de que este limitara los comentarios de sus publicaciones. “Fernando, qué pena el comentario que hiciste de mi querida sobrina Isidora Jiménez”, lanzó de entrada.

“Estoy segura que con la familia que tienes, y no sólo me refiero a tu señora e hijos que “todos han sido deportistas” sino también a tus padres y hermanos… no te gustaría que hablaran así de alguno de ellos”, complementó.

Después, le recuerda que “te he seguido desde el 2018 y siempre te entregué apoyo… hasta en tus peores momentos. Pero hoy me desilusionaste como persona, padre, hijo, hermano y periodista”.

“Antes de decir que la Isi nunca tuvo mucho que entregar, infórmate de cuántos récords chilenos tiene. Infórmate de cuantas atletas chilenas han llegado a Olimpiadas”, concluyó molesta.

De esta manera, Solabarrieta se disculpó con Jiménez y de seguro ahora espera que las cosas se calmen, ya que tras su desafortunado comentario recibió bastantes críticas.

¿Cuándo acaba Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos comenzaron el viernes 20 de octubre y llegarán a su fin este domingo 5 de noviembre. Tras eso vendrán los Parapanamericanos, que arrancan el viernes 17 y acabarán el domingo 26 de noviembre.

