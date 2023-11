El enojo de Niemann tras opaca jornada que lo aleja de medallas: "No fue como quería partir"

Una de las grandes esperanzas de medallas en estos Juegos Panamericanos está posadas en lo que hagan Joaquín Niemann y Mito Pereira en el golf masculino. Los dos representantes nacionales en el LIV Golf aparecen como favoritos a alcanzar una presea en Santiago 2023.

Esto, porque el Country Club de Principe de Gales es una cancha que conocen de sobremanera, pero además porque estarán con el apoyo de la hinchada, que acudió en buen número al sector oriente de la capital para apoyar a dos de los deportistas más destacados en Tokio 2020.

Sin embargo, el arranque no ha sido el esperado, especialmente por parte de Joaking, que este viernes tuvo una jornada complicada, alejándose de la cima del campeonato y mirando por ahora de lejos las chances de medalla al final del fin de semana.

El chileno marcó -2 en la jornada, muy lejos de quien fue el líder de la ronda, Carlos Ortiz, que marcó -8. Con ello, Niemann suma -7 en el total del campeonato, a dos golpes de quienes están en puestos de medalla y con la responsabilidad de salir a atacar este fin de semana.

Niemann vive complicado día

Mejor jornada tuvo Mito Pereira, quien cerró la ronda dos con -4, repitiendo su actuación del jueves y quedando con -8 en el total del torneo. Está a solo un golpe de la lucha por las medallas y con la expectativa de seguir siendo regular en el torneo.

Eso sí, por ahora ambos miran de lejos el oro, que por ahora se estaría quedando el colombiano Sebastián Muñoz, que lleva -12 en el total del torneo, sumando dos rondas de -6 y afirmándose como el principal candidato a celebrar el domingo.

Y Niemann fue muy crítico con su actuación. “Estaba enojado. Obviamente no fue como yo quería partir. Se me dio un poco la vuelta, pero nada del otro mundo, cosas que pasan en una ronda de golf. Hay que saber salir de eso. Pude terminar bien y me quedo con ese final. Espero ese juego que prenda”, contó.

“Jugué un poco mejor, con el mismo resultado, pero fue más sólido. Contento y con ganas de seguir el fin de semana. Tuve un par de drives malos por los que no hice hacer seis o siete menos, pero en el último hoyo pude meter uno bueno así que me quedo con esas sensaciones”, explicó por su parte Mito Pereira.

¿Cómo está Chile en el medallero?

A las 13:00 horas del viernes 3 de noviembre, el representativo nacional se mantiene en la séptima posición de la Clasificación General, sumando un total de ocho medallas de oro, 21 de plata y 18 de bronce, para sumar 47 preseas, muy cerca de superar la cantidad conseguida en Lima 2019.

¿Cuándo terminan los Juegos Panamericanos?

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se realizarán hasta el próximo domingo 5 de noviembre. Su cierre será en el estadio Bicentenario de La Florida.

