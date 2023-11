La selección chilena cuenta las horas para disputar la medalla de oro contra México por el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en medio de un escándalo. Sin Christiane Endler ni Antonia Canales en el plantel, una jugadora de campo deberá ponerse los guantes y tratar de atajar lo mejor posible.

Las arqueras debieron volver a sus clubes tras un bochorno de planificación del DT Luis Mena y Quilín. La delantera Yenny Acuña asoma como meta en la probable formación y la otra alternativa es la atacante Franchesca Caniguán.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello puso el grito en el cielo y de entrada defendió a Acuña o Caniguán si cometen un error o el desempeño no está a la altura.

“Primero (si se equivocan) la culpa no va a ser de ella. Además va estar con toda la presión de entrar a la cancha a jugar en una posición que no es la suya. Todo esto es insostenible, una locura. Te quedas sin análisis”, dijo tajante el rostro de la 92.1 FM.

Dardos para la ANFP y Luis Mena

Tras esta advertencia a los hinchas y el medio en defensa de las jugadoras, Guarello volvió a la carga contra los responsables: “el hecho de no tener un plan B ya es un hecho gravísimo, es decir, no haber tenido una arquera del campeonato local ante cualquier eventualidad. El hecho de no prever que el Valencia te pudiera pedir a Antonia Canales, porque ya sabían que a Tiane Endler no la iban a poder tener para una final”.

“Lo que yo supe es que a Mena le dijeron ‘esto lo vamos a arreglar, estamos en Chile, nos van a dejar llamar otra arquera’. Pero Panam Sports no son la Federación de Fútbol de Chile ni la Conmebol. Y más encima mienten. Y con un poquito de realismo a las semifinales llegaban”, agregó el periodista.

Y no pararon las críticas al entrenador de La Roja femenina y la organización del fútbol nacional. “Saber que vas a jugar una final sin arquera suplente ni dos jugadoras de campo titulares, en el mejor de los casos, o sea qué estaba pensando Luis Mena cuando planificó. Si es que planificó, qué clase de planificación es esa”, sostuvo JCG.

Nunca antes visto

“He visto muchas cosas en la historia del fútbol chileno, delitos graves… lo del Maracaná, malas programaciones, equipos que se retiran, pasaportes falsos. Pero esto ya no es simplemente mala voluntad”, añadió el panelista de Agricultura.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “esto es imbecilidad pura y dura. Creer que Chile iba a jugar por un oro o un bronce panamericano, sin arquera y con dos titulares menos, ya no es amateurismo. No sé cómo llamarlo, dónde estamos parados y quién nos maneja. Y esto es lo que se conoce… ¿Cuántas chambonadas que no son tan visibles vive el fútbol chileno día a día? Improvisaciones descaradas. Ordenemos la cuestión. Se tiene que llamar a un consejo de presidentes de urgencia. Increíble que estemos jugando una final sin arqueras. No se puede entender, hueón”.

¿Cuándo juega Chile contra México por la final del fútbol femenino de Santiago 2023?

La Roja enfrenta a México este viernes 3 de noviembre, desde las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El ganador se cuelga la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

¿Cuál es la probable formación de Chile para la final del fútbol femenino de Santiago 2023?

De no mediar cambios de última hora, Chile enfrentará a México con Yenny Acuña al arco; Karen Fuentes, Michelle Olivares, Fernanda Ramírez y Fernanda Pinilla en defensa, Yessenia López, Yastin Jiménez y Yanara Aedo en la zona de volantes; Daniela Zamora, María José Urrutia y Franchesca Caniguán en ataque.