Una de las deportistas que más admiración se ganó de parte de los hinchas nacionales para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fue Martina Weil, quien aportó con una medalla de oro y una de plata en la competencia.

Por lo mismo, sus seguidores han crecido notoriamente en sus redes sociales, donde la campeona de atletismo en los 400 metros ha mostrado una nueva faceta, con la buena relación que tiene con la gente.

En ese sentido juega a ser influencer, al menos en su Instagram personal, como, por ejemplo, esta mañana, en la previa de su participación en el matinal Buenos Días a Todos de TVN.

Con historias de la red social fue mostrando el paso a paso de cómo arregla su pelo, con algunos tips para sus seguidores, aunque lo que más se disfrutó fue cuando detalló su parecido con “Bob Patiño”, el malvado personaje de Los Simpsons.

El paso a paso de la influencer

Fue en su cuenta @Martinaweil que la deportista nacional empezó su nuevo rol de influencer en sus redes sociales, donde, en esta oportunidad, mostró al mundo cómo cuida su pelo antes de salir a una entrevista.

“Siendo las ocho cincuenta y algo, la situación es la siguiente. Estoy sin voz, mi pelo es igual al de Bob Patiño, me pasan a buscar en una hora para ir al programa Buenos días a todos. ¿Veamos si lo logramos?”, comenzó explicando en sus historias.

Un comentario que de inmediato llamó la atención de sus 233 mil seguidores en Instagram, que empezaron a bromear por el apodo en un dibujo animado que ella misma se puso.

“No sé si la cantidad de respuestas de la gente es porque no creen que lo podemos lograr o porque se rieron mucho por el comentario de Bob Patiño. Pero seguimos, me puse una mascarilla, me lavé el pelo con un shampoo fortificante y aplicaré productos para ver si recuperamos el pelo, porque fue dura la semana entre las carreras”, detalló.

Pese al profesionalismo que le puso en su interacción en redes sociales, también tuvo algunos chascarros, como cuando se le cayó el celular, aunque se lo tomó con alegría: “Súper buena la influencer”.

Luego vino el paso a paso de cómo va tratando su pelo, con diferentes productos y con el reloj en contra, donde pudo explicar todo lo que se aplica para que sepan su gran esfuerzo.

Si bien no alcanzó a cumplir la meta de estar lista a las 10, donde se pasó por ocho minutos, destacó que su prueba fue cumplida, en una entretenida mañana junto a sus seguidores.

No hubo molestia por la portada

Una de las polémicas que tuno Martina Weil tuvo que ver con una portada donde se tituló con “Ricitos de oro”, lo que trajo algún desagrado en algunos seguidores, pero no así en la deportista nacional.

“Lo que más risa me dio fue que mi peluquera me dijo por dm, por fin alguien aprecia mi trabajo (entre risas). El domingo hice un asado en mi casa, con mi equipo, mi doctor, mis manager, peluquera, manicurista, mis papás, fueron los que pudieron llegar. Pero ellas me decían, la hicimos todo el mundo habla de tu pelo y uñas”, comentó en TVN.

“Sí, por un lado, el lenguaje es importante, pero mis rulos son parte de mi personalidad e identidad. Pero lo de ‘ricitos de oro’, fue porque quedé primera, hace alusión de que soy crespa y que salí primera, más que al tema del cuento. Nunca sentí que me trataran como una niñita”, precisó.

¿Cuántas medallas ganó Martina Weil en Santiago 2023?

Dos fueron las medallas que obtuvo Martina Weil en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: oro en los 400 metros, además de plata en 4×100 metros femenino.

