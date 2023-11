Martina Weil es la figura deportiva del momento en Chile. La atleta ganó los 400 metros planos en el estadio Nacional, ante 40 mil personas, y se colgó la octava medalla de oro del Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y tiene un sueño.

La deportista nacional es fanática de Taylor Swift y lo ha revelado en varias ocasiones y entrevistas. A CNN le contó que “me gusta Taylor Swift de toda la vida. Yo estaba en un colegio de puras mujeres, entonces me acuerdo de toda su evolución, de cuando pasó del country al pop y después cuando desapareció”.

Y en el programa Villa al Día, que comparte Santiago 2023 en su cuenta de YouTube, Instagram y TikTok, Weil confesó que tras ganar la medalla “alguien twitteó que soy la Taylor Swift del atletismo chileno y creo que es lo mejor que me han dicho. Y alguien le comenta ‘sí pero ella no tiene un oro panamericano’ y nos hemos reído, uff”.

Pero aprovechó la instancia para revelar su sueño: conocer a la cantante, quien recientemente estrenó su disco 1989 (Taylor’s Version). “Voy al concierto de Argentina la próxima semana. Quiero conocerla, ese es el sueño. Aunque yo creo que no se puede porque no tiene meet and greet”, explicó.

La misión de Martina

A Buenos Aires Weil viajará junto a su amiga Antonia Crestani, garrochista que también es atleta del Team Chile. Juntas no se rinden. “Te tiene que elegir su mamá del público para poder conocerla, pero no importa, voy a estar ahí viéndola y voy a gozar igual. Voy a Argentina, me voy el 8”, agregó Martina.

Matías Lorca, el periodista que realiza Villa al Día, inició una campaña y convocó a los chilenos. “¿Tú cachaste la imagen del tipo que se tatuó a Fiu? Eso es gracias a nosotros, que hicimos un concurso de pines. Martina Weil tiene un sueño, para todos los chilenos: es fanática de Taylor Swift”, empezó.

“Te compararon con ella ayer, vas a ir a Argentina y quieres conocerla. Hagamos una campaña. Chilenos, Martina quiere conocer a Taylor Swift”, agregó el comunicador.

En un TikTok que publicó Tamytelocuenta la atleta reveló que una vez que terminen los Juegos Panamericanos “voy a estar estresadísima pensando qué me voy a poner para el concierto de Taylor Swift porque todo el mundo ya tiene qué ponerse y yo todavía no encuentro nada”.

¿Cuántas medallas de oro ha ganado el Team Chile en Santiago 2023?

A las 9:45 horas del viernes 3 de noviembre el Team Chile se había hecho de ocho medallas de oro en los Juegos Panamericanos.

Francisca Crovetto (tiro skeet femenino)

Emile Ritter (esquí náutico salto masculino)

Antonia Liewald e Isidora Niemeyer (remo doble par de remos cortos femenino)

Magdalena Nannig, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham (remo cuatro sin timonel femenino)

Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Marcelo Poo (remo cuatro sin timonel masculino)

Lucas Nervi (lanzamiento de disco)

Santiago Ford (decatlón)

Martina Weil (atletismo 400 metros planos femenino)

