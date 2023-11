Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tienen como una de las figuras destacadas del Team Chile a la atleta Martina Weil, medallista de oro en los 400 metros planos y plata en la posta 4×100 metros, con actuaciones que encienden la ilusión sobre su futuro en este deporte.

Entre ellas la de Marcelo Gajardo, entrenador de velocidad en Universidad Católica, quien conoce de cerca a sus padres, Gert Weil y Ximena Restrepo, y que en diálogo con El Mercurio no se arrugó al afirmar que la nacional posee algo que no tiene, por ejemplo, la máxima leyenda del atletismo mundial, el jamaicano Usain Bolt.

“Martina es el mayor talento deportivo que se ha engendrado en nuestro país. Es hija de una las mujeres más rápidas del continente y del mundo y de uno de los hombres más fuertes del mundo, por eso eso digo que ni Usain Bolt tiene la genética que tiene Martina, el show recién comienza”, afirma el especialista.

Pero no se quedó allí, pues Gajardo agrega que Weil “provoca eso que generaba Usain Bolt cuando saludaba, la vemos siempre sonreír y por ello logró encantar el atletismo, eso provoca cercanía, dulzura y la gente la aprecia, la acompaña, los niños quieren estar con ella, eso no había pasado antes en la historia”.

¿Weil tiene la genética de Bolt?

Quien entró en detalles sobre esta materia fue Alejandra Ramos, ex atleta olímpica y conocida como “la Reina del Medio Fondo”, que consultada por el matutino sobre la nueva figura de este deporte en Chile, afirmó que “tiene los genes, la mentalidad y la capacidad para alcanzar niveles insospechados“.

“Un revisa sus progresos y le hizo bien irse a Europa, allá nuestros atletas con disciplina son valorados y logran mejoras”, sostiene la ex deportista, quien agrega además que “un técnico siempre me decía ‘puedes tener el mejor entrenador pero sin cabeza no logras nada’ y Martina tiene cabeza“.

¿Cuántas preseas suma el atletismo para Chile?

El Estadio Nacional se ha convertido en terreno fértil para la delegación nacional, pues logra con este éxito su cuarta medalla en el atletismo, de las cuales sólo la de la posta 4×100 metros fue de plata.

El resto, fueron tres de las ocho medallas de oro que el Team Chile tiene en Santiago 2023, con Lucas Nervi en el lanzamiento del disco; Santiago Ford en el decatlón, y Martina Weil en los 400 metros planos.

