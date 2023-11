Top five de relatos de Pedro Carcuro: del oro de Martina Weil a uno que fue comercial en Uruguay

Los relatos de Pedro Carcuro han generado muchos momentos empotivos en Santiago 2023: uno fue en el oro que ganó Martina Weil. La atleta chilena se impuso en la final de los 400 metros planos y el icónico relator de Televisión Nacional de Chile compartió el instante del triunfo con Gert Weil, el padre de la corredora.

Dejó fluir su mente, pues no suele preparar los relatos. “El público y la esperanza que transmite. Largada correcta. Gert Weil se pone de pie. Muy buena salida de Martina, controlando el acoso de Guyana y Colombia. Martina hace gran carrera frente a la puerta de Maratón con la polera blanca de Chile”, fue la primera parte.

Viene la colombiana con polera azul y Guyana en gran carrera. Pero pasa a la punta Martina Weil de Chile. Viene corriendo la curva de 200 metros para entrar a la pelea de oro. ¡Bien, Martina! ¡Bien, Martina! grita papá. En un pañuelo está Martina, Colombia en segundo lugar. En tercer lugar viene Brasil. ¡Gana Chile! ¡Gana Martina! ¡Qué felicidad más grande por ti, Gert!”, narró el indeleble Pedro Carcuro.

“La gente se da vuelta para saludarlo. Nosotros aplaudimos que el estadio es un solo estruendo, un solo grito. Les voy a contar algo, acá a Martina querían pasarle una multa por velocidad en el estadio. Una multa por exceso de velocidad a su corazón. A su garra. A su temple. Partió fenomenalmente y dominó el primer lugar, controló el ataque de Colombia y Guyana. Martina sigue festejando. Ella cumplió. Le hizo un regalo a todos estos valientes que se quedaron casi hasta las 9 de la noche para compartir este momento”, fue el emotivo relato de Pietro.

Los mejores relatos de Pedro Carcuro

El repaso por los grandes relatos de Pedro Carcuro parte con el que más le gusta a él: uno que involucró al velocista jamaiquino Usain Bolt y a una canción de Silvio Rodríguez. Este 2 de noviembre, en una conversación con Gonzalo Fouillioux en el set de TVN, el histórico relator rememoró aquella jornada del 10 de noviembre en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Fueron 9 segundos y 81 centésimas de carrera.

1) Usain Bolt gana el oro olímpico en los 100 metros planos de Río 2016: Con 25 puntos de rating en TVN, Carcuro se lanzó. “¡Y se fueron no más rumbo a la meta! Gran salida de Gatlin en el primer lugar. Bolt emparejando. Gatlin en el primer lugar. ¡Bolt y el rayo! Una luz cegadora, un disparo de nieve”, dijo cuando cruzó la meta.

El segundo lugar sitúa la línea de tiempo en el Mundial de Francia en 1998, la Roja que dirigía Nelson Acosta provocó dos tremendas narraciones de Pedro Carcuro junto a su compañero Sergio Livingstone.

Una escalera al cielo del Matador: Carcuro emociona con la Roja en Francia 98

2) La escalera al cielo del Matador Salas en Francia ’98: Chile igualó 2-2 ante Italia en la primera fecha del Grupo B del Mundial de Francia ’98. Siempre fiel a su costumbre tan italiana de no gritar ‘gol’, así describió todo. “Se acabó el zumbido. Tiro libre, Estay. No puede Iván porque anticipa Costacurta. Insistencia de Villarroel, la toca contra el piso para Pedro Reyes. La pelota llega al medio del área, están peleando todos los chilenos. Saca Maldini”, dijo en la primera parte de la acción.

“La levantan buscando a Salas. ¡Marcelo! ¡Matador! ¡Marcelo, Matador! ¡Salas! ¡Salas por dos! Marcelo Salas no perdona. Se subió al cielo en una mágica escalera. Les ganó a los grandotes italianos y mete el cabezazo abajo, a un rincón, a la derecha. Donde no puede llegar Pagliuca. Subió al cielo Marcelo Salas. En un rinconcito del arco la puso Marcelo. Me quiero quedar ronco gritando el segundo de Salas. ¡Matador inmenso, Matador grande! Chile presionaba. Marcelo Salas para el bis. Marcelo Salas para el dos. Salas 2 Italia 1. Chile 2 Italia 1″.

El relato vibrante de Carcuro con la zurda mágica del Coto Sierra

3) El golazo de José Luis Sierra a Camerún: En la tercera jornada del Grupo B, el volante ofensivo metió un imborrable tiro libre que provocó otro de los buenos relatos de Pedro Carcuro. “La barrera para variar está muy cerca. Pero prepara la zurda el Coto. Hay varios dentro del área, a ver qué pasa con la zurda del Coto. Sierra y la zurda. ¡Sierra el primer gol! José Luis Sierra. Zurda mágica”, afirmó.



“¡Qué iba a pasar, si es gol de Chile! Mete una zurda sacada de una cadena de billar, un macé perfecto donde no llega nadie. Donde no hay teléfono. No pudo llegar el mejor portero del Mundial, Songo’o. Chile se lo merecía. A los 20 minutos, José Luis Sierra. El grito de gol se escucha en Punta Arenas, Puerto Williams, Arica e Iquique”, dijo también Pietro.

Y siguió. “Miren dónde la pone, no puede llegar nadie. Ni siquiera el grandote Songo’o. ¡Qué importa que la barrera estaba a siete metros! Mágica la zurda. Chile 1 Camerún 0. José Luis Sierra”.

“Patricio Yaaaaañez”: Otro relato imborrable de Pedro Carcuro

4) “¡Patricio Yáaaañez!” y su carrera loca en Paraguay: El 7 de junio de 1981, en un partido clasificatorio al Mundial de España del año siguiente, Pedro Carcuro dejó otro relato imborrable. Fue en Paraguay y motivó una narración épica, recordada hasta hoy. “Salva Bonvallet tras la insistencia a medias de Valenzuela. El pelotazo de Florentín, arriba Garrido. Insiste Benítez. Se quedó”, dijo en la primera parte de la acción.

“Captura Moscoso. Diagonal para Yáñez. Ahí va Yáñez profundo. Puede ser la última jugada de Yáñez. ¡Yáñeeez! Patriiiicio Yáñez. ¡Paaaatricio Yáñez! La gran diagonal de Moscoso, la aparición por la izquierda de Pato Yáñez. La pelota que duerme en la red y la euforia chilena. Minuto 25, Paraguay 0 Chile 1. Patricio Yáñez”, fue la sentencia. La Roja venció a los guaraníes en Asunción, encaminó su clasificación a la Copa del Mundo. Y tuvo que esperar 28 años para hacerlo de nuevo, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa.

Carcuro le puso los pelos de punta a Uruguay: un relato que motivó un comercial

5) Uruguay vence a Argentina por penales en la Copa América 2011: Cuartos de final en el estadio Estanislao López, enclavado en la ciudad de Santa Fe. Así narró Pedro Carcuro el penal decisivo de la Celeste, que avanzó a la semifinal gracias a Martín Cáceres.

“¡Lo hicieron de nuevo! Sí, señora. Sí, señor. ¡Y lo hicieron de nuevo! Son los uruguayos, los mismos de siempre. Los del Mundial del 50, son los de los Juegos Olímpicos, son los de las Copas Libertadores. Son ellos. Son los orientales, son los charrúas, son los inclaudicables. ¡Hay que ser uruguayo para ganar una definición aquí en Santa Fe!”, fue lo que le nació en el instante.

Sigue. “Este estadio ha sido un cementerio de los elefantes para Argentina. Hay que ser uruguayo para alcanzar de nuevo la gloria. Hay que ser uruguayo para imponerse en un final dramático. ¡Otra vez lo hicieron! Sí, señora. Sí, señor. Cáceres en el último penal”, sentenció. Con el tiempo, la empresa de telecomunicaciones uruguaya Antel compró los derechos del relato a TVN para hacer un comercial con esa escalofriante y emotiva narración.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!