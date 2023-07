Pedro Carcuro explica su lapsus en vivo: "He quedado como un pelotudo"

Una extraña situación tuvo como protagonista a Pedro Carcuro en la transmisión de la edición central 24 horas de TVN, cuando se quedó completamente congelado en pantalla.

Fue luego de que la periodista Constanza Santa María le preguntó qué pasaba con Arturo Vidal, donde Iván Núñez tuvo que volver a consultar al comentarista deportivo para saber qué le pasaba.

Preocupación

La imagen de inmediato se viralizó por internet, donde la gente se preocupó por el estado de salud del destacado periodista, que parecía que por un momento su mente no estaba en el estudio de televisión.

La situación fue explicada por el mismo Carcuro al diario Las Últimas Noticias, donde de inmediato dijo que “lo que pasó fue una tontera”

“Estábamos en un estudio de emergencia porque entró a restauración el que usamos habitualmente. No teníamos monitor, hubo una descoordinación con la dirección y en ese momento yo no sabía que estábamos al aire y me quedé callado”, comenzó explicando.

“Pensé que estábamos preparando el cómo íbamos a partir, si íbamos a hacer algún cambio de lo que hacemos habitualmente. Y se produjo esta situación y he quedado como un pelotudo”, sinceró el comunicador.

Entrando en detalles, el profesional dejó en claro que fue una descoordinación en el piso y que nunca le había pasado algo similar.

“Fue el típico enredo que producen estas situaciones que son singulares, y uno queda pillo, marcando ocupado. Son gajes del oficio, Yo estaba concentrado esperando hablar de Arturo Vidal. De verdad que no fue culpa mía”, expresó.

Pese a todo, Carcuro se tomó el momento con mucho humor, sin antes dejar en claro que está muy bien de salud.

“Voy a recurrir a la canción ‘Congelao’ de Cachureos. La vamos a poner de fondo”, culminó.

Revisa el momento: