La atleta chilena Poulette Cardoch hizo una grave denuncia luego del fin de los Juegos Panamericanos. En sus redes sociales, la velocista acusó que el entrenador del relevo la bajó de la final del 4×400 femenino. Denunció que el técnico le informó sólo horas antes y “sin una razón de peso”.

“Muchos me han preguntado sobre lo que pasó el sábado en la posta de 4×400 mujeres, en la cual no estuve presente dentro del equipo titular. Expreso a continuación mi versión de lo ocurrido, cómo me afectó tanto emocional como físicamente y también para que algo así jamás vuelva a pasar”, partió.

Cardoch explicó que, como tercera mejor marca de Chile, llegaba como titular para la carrera del sábado. Pero el entrenador del relevo “dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking de la prueba de 400 metros) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta en la prueba)”. Violeta Arnaiz y Fernanda Mackenna eran las reservas, según el ranking.

“Berdine, en ese momento, se encontraba junto a su técnico calentando para la final panamericana de los 800 metros, instancia donde requería máxima concentración. No obstante, el entrenador del relevo 4×400, sin considerar consecuencia alguna, interrumpió su calentamiento y pidió al técnico que dejara supervisarla para informarle que no correría el relevo”, relató.

“No se me dio ninguna razón de peso. Sólo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento. Mi sorpresa fue total y rápidamente me percaté que también lo era para el resto del cuerpo técnico de la selección nacional”, sumó.

“El jefe del área de velocidad y encargado técnico de la federación no estaban enterados de que el entrenador de relevo había decidido desestimar los criterios de selección”, agregó. “Por mi parte, jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca tres veces este año”, explicó.

Atleta chilena Poulette Cardoch se descarga

Poulette Cardoch explicó que “lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima una decisión que, probablemente, ya había sido tomada hace días, por parte del entrenador del relevo, desestimando criterios de selección y cualquier sentido de meritocracia básica”.

“Toda mi familia y amigos estaban en el estadio esperándome y no pude estar ahí”, lamentó. Luego, aclaró que la situación se revirtió, pero no corrió. “Se presentó el jefe del área de velocidad y encargado técnico de la federación. Exigieron explicaciones al entrenador del relevo y que cumpliera con los criterios de selección, lo que implicaba incluir a Berdine y a mí en el equipo”, siguió.

“El entrenador fue relevado de su cargo, ya que consideraba mejor incluir a dos atletas rankeadas peor que nosotras. Cuando a Berdine y a mí se nos reintegra, llegó a la pista de calentamiento gente externa al equipo a presionar e insultar agresivamente al jefe del área de velocidad, el encargado técnico y otros entrenadores de la selección que había solidarizado con nosotras”, continuó.

Ahí, Cardoch relató verse superada emocionalmente por la situación. “Después de todo lo acontecido, no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte de un relevo en el que me había ganado el derecho de participar”, contó.

“Berdine aceptó participar del relevo, tal como era su derecho”, agregó. Finalmente, el grupo que corrió fue de Martina Weil, Stephanie Saavedra, Berdine Castillo y Fernanda Mackenna. Correspondían al puesto 1°, 2°, 4°, 6° del ranking chileno en la prueba de 400 metros. Chile terminó último en la carrera.

Todas las novedades del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.