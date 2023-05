Evelyn Ortiz es una de las mejores atletas máster del mundo. Después del Mundial en abril pasado, en que terminó en el sexto puesto, se mantuvo como la mejor chilena en la categoría y es una de las deportistas más destacadas en la actualidad. Sin embargo, vivió una fea experiencia esta semana.

En sus redes sociales, Eve contó que fue asaltada en la estación Tobalaba del Metro de Santiago. La atleta contó su historia y relató cómo fue el robo. “Me asaltaron en metro Tobalaba, un tipo que hasta combos en las manos me pegó para que soltara mi bolso, logró llevarse mi celular y también la esperanza q tengo en la sociedad”, comenzó.

“Nadie me ayudó, entre una multitud nadie se inmutó. Me sentí como estar en el suelo mientras caminaban por encima de mi cuerpo… Quedé ahí, sola, pensando a quién acudir, temblando por la situación, sin atinar a nada. Al salir del metro hablé con un joven para que me ayudara, con los nervios no recuerdo su nombre”, agregó Ortiz.

Pero eso no fue todo. “Lloré en ese metro de mierda, con gente de mierda que va como zombie sin mirar al de al lado, con su comercio de mierda que ensucia todo, con gente que grita sin importarle que comparte un espacio, con ese olor de mierda a fritura que invade todo”, sentenció la Gacela.

Sin embargo, para Ortiz siguieron llegando las malas, ya que recibió una larga lista de mensajes de odio e insultos por parte de hombres que se burlaron de ella, quien lamentó que nadie la ayudara en su asalto. “Fíjense en el nivel de comentarios que he recibido por lo que me pasó el viernes. Hay gente muy enferma”, comentó.

“Tenís que cuidarte sola”, “las tóxicas facturan”, “pero si ustedes son empoderadas”; “pero cuando uno les dice ‘hola guapa’ son choras, defiéndanse solas”, “las mujeres no mueven un dedo por los demás”, entre otros mensajes, recibió Ortiz. Lamentable.