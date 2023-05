No hay duda que la atleta curicana Evelyn Gacela Ortiz es un referente dentro del atletismo nacional. Con 40 años recién cumplidos, la deportista logró un infartante sexto lugar en el reciente Mundial Indoor de Atletismo en Polonia. Pero, apunta alto en la categoría máster.

En el nuevo capítulo de RedWomen, Podcast Original de RedGol junto a Women4Sports, auspiciado por Tricot, la deportista repasó este gran logro en Europa, y que lo hizo con una lesión a cuestas: Una fascitis plantar. "Apuramos mucho el proceso para poder llegar en la mejor forma y el primer objetivo era poder correr la final", dice Ortiz en el capítulo. "Cuando ya te pasan estas cosas en el camino uno tiene que volver como a resetear y a decir 'sabes que esto no es viable por términos de tiempo y de recuperación' pero sí es viable esto otro y en esa vía quedamos súper contentos con lo que logramos hacer gracias al equipo que estaba ahí detrás también", agrega la oriunda de Curicó.

Y es que competir en una instancia como la de Polonia no fue fácil, tal como lo reconoce en RedWomen la Gacela Ortiz. "Lloré mucho cuando fui al traumatólogo, estamos con el equipo, entonces me dicen: 'Mira por mucho que hagamos el 100% no se va a valorar porque no puedes todavía correr'. Entonces (hice) como 16 días en bicicleta, haciendo los trabajos después. Aplicamos un plan nutricional también para poder reducir la inflamación o sea hicimos un montón de cosas que al final era como logramos y no logramos", revela la atleta.

Con la fuerza y optimismo que la caracteriza, para Ortiz su desempeño en la pista es parte de la visibilización de las deportistas nacionales por lo que hacen en el ámbito deportivo. "Nos hace sentir como que creemos finalmente en que lo que estamos haciendo sí tiene un beneficio para nuevas generaciones. Lo veo mucho en mi ciudad cuando voy a competir o a entrenar, las niñas están ahí te preguntan cosas, uno trata de apoyarla de todas las maneras posibles, incluso con consejos de cómo llevar una vida deportiva con los estudios", cuenta.

Pero ahora el presente de la Gacela es competir en la categoría máster, donde espera mayor apoyo de parte de las autoridades. "Espero que sea de una manera legal nosotros todavía no estamos incluida la ley del deporte que es el primer paso si Obviamente el deporte máster no está incluido es muy difícil de que las instituciones puedan financiar porque por presupuesto todavía no está ni siquiera asignado", dice.

