El potente mensaje de la atleta master Evelyn Ortíz a los futuros deportistas escolares: "No abandonen sus sueños por un fracaso"

El currículum de Evelyn Ortíz es tremendo: Tricampeona sudamericana, ganadora en 400, 800 y 1.500 metros planos en 2016, y tres medallas en el Sudamericano de 2014. A sus 35 años, la mejor atleta master de nuestro país ha tenido una vida repleta de éxitos deportivos, y marcados por la perseverancia, el esfuerzo y sacrificio.

La deportista oriunda de Curicó reconoce que su futuro sería en el atletismo. "Desde muy pequeña me gustó correr, de hecho empecé a competir en la categoría cachorro a los cuatro años", comenta a Deportivo Escolar.

De hecho, relata que fue una profesora quien la alentó a seguir este camino. "En ese entonces me gustaba mucho más la velocidad y el salto largo, pero después el tiempo dijo lo contrario y finalmente me transformé en medio fondista", recuerda la atleta nacional. Incluso, llegó a alto en el deporte escilar. "Los torneos que más me gustaban eran los Cross Country. Recuerdo que se hacía uno a nivel comunal y otro regional. Se daba un circuito muy bonito fuera y dentro del estadio. Además que en ese tiempo tenía el apoyo de mi escuela y para mi era un torneo que me gustaba mucho", comenta Evelyn Ortíz a Deportivo Escolar.

Como al resto de los deportistas, Evelyn Ortíz espera retomar pronto las actividades al aire libre, tras la emergencia provocada por el coronavirus. Sin embargo, esta cuarentena la aprovecha para enseñar en línea a los más jóvenes. "Me encuentro entrenando en casa, además trabajando para el ministerio del deporte, haciendo clases en vivo de lunes a viernes a través de redes sociales. En resumen hay muchas cosas que están en pausa, pero con la esperanza de que esto va a pasar y estaremos de vuelta entrenando fuerte y firme para volver a las pistas”, comenta la atleta.

La atleta Evelyn Ortíz es una de las más destacadas de nuestro país. (Foto: Deportivo Escolar).

"No hay que desesperarse, porque un día nos puede ir bien y el otro no tan bien", Evelyn Ortíz.

El llamado de la deportista curicana es claro hacia quienes pretenden dedicarse al atletismo. "Disfruten de cada una de las pruebas del atletismo. Es muy importante ser persistente, muy disciplinado con lo que nos gusta hacer, si realmente es lo que nos apasiona. Muchas veces hay que insistir para que las cosas resulten", cuenta Evelyn.

Y que sobre todo, la perseverancia es la clave para todo. "Sino eres disciplinado y no eres perseverante no vas a lograr el éxito. El éxito tiene que ir asociado a lo que uno hace. No abandonen sus sueños por un fracaso sino que luchen hasta el final”, remata Ortiz a Deportivo Escolar.