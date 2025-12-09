Se terminó el Campeonato Nacional y Audax Italiano, que logró la clasificación a la próxima edición de Copa Sudamericana, comienza a armar el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada, donde un histórico del club confirmó su salida.

A través de sus redes sociales, Luis Riveros confirmó que su camino junto a los itálicos llegó a su fin. “Quiero agradecer a todos lo que componen la Familia de Audax Italiano, sus trabajadores a su hinchada que siempre estuvieron ahí”.

“Fueron 4 años muy lindo, de mucho crecimiento. Gracias por recibir bien a mi Familia y siempre hacernos sentir su cariño. A todos mis compañeros y cuerpos técnicos que pasamos por esta institución que siempre buscamos lo mejor para el club. Forza Audax”, escribió en una publicación.

Tras 4 años, el jugador no seguirá la próxima temporada./Photosport

Tras esto, sus compañeros de escuadra Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, este último tampoco seguirá en Audax, le enviaron su apoyo. “Te voy a extrañar hermano”, escribió Valencia, mientras que Turboman agregó: “grande tigresa, éxito sangre”.

Las otras salidas que impactan a Audax

Según reveló Rodrigo Arellano, los itálicos no utilizaron la opción de compra para quedarse con los servicios de Jorge Espejo. A esto se suma que el equipo no renovó a Leo Valencia, la figura del equipo y uno de los grandes goleadores del campeonato, siendo superado solamente por Fernando Zampedri.

Alexis González volverá a River Plate tras terminar su préstamo, al igual que Gastón Gil Romero, quien tampoco fue renovado, según reveló Tano Noticias.

A pesar de los rumores, ninguna de estas salidas ha sido confirmada por los jugadores, por lo que solo queda esperar a los últimos días del año para que se revele cuál será el próximo destino de los jugadores.

Asimismo, se definirá el plantel que continuará con Audax Italiano para la próxima temporada, donde disputarán la nueva edición de Copa Sudamericana.