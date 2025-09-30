Es tendencia:
La nueva defensa de Maite Orsini tras grave acusación a Jorge Valdivia: “Información falsa”

La parlamentaria negó la nueva denuncia sobre el “Mago” y lamentó la divulgación de este tipo de relatos, a horas de que se revisen las medidas cautelares del ex futbolista.

Por Felipe Pavez Farías

© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILEValdivia recibe nueva denuncia y Orsini sale en su defensa

Polémica ha desatado la última denuncia contra Jorge Valdivia. Lo que podría cambiar el escenario del “Mago” y hasta hacer que vuelva a estar recluso en la cárcel de Rancagua.

Todo comenzó con el registro que publicó T13 donde se aprecia al ex futbolista en pleno centro de Santiago. El tema es que se encontró con una de las denunciantes y la encaró con fuertes epítetos. 

Me percaté de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge (…) Comenzó a gritar de forma muy agresiva y prepotente: Esta es la hueo… Esta es la hueo…”, indicó el medio citado sobre los hechos registrados el pasado 13 de septiembre en el mercado París y Londres. El registro solo en X ya supera las 67 mil visualizaciones en un par de horas.

Lo que desata una nueva arista ya que este 1 de octubre se deben revisar las medidas cautelares sobre Jorge Valdivia. Situación que será presencial luego que se rechazará la petición del jugador de que se realizara vía remota. 

La defensa de Maite Orsini a nueva acusación contra Jorge Valdivia

Tras lo publicado, la parlamentaria Maite Orsini decidió salir al paso de la acusación ya que fue involucrada en el relato de la denunciante. Especialmente porque se indicó que el día de los hechos estaba acompañando a Jorge Valdivia.

“Jamás he estado en ese lugar. No tengo ningún antecedente que aportar en esta denuncia, porque no tengo conocimiento sobre nada de lo que está alrededor de esto“, recalcó fuerte y claro Orsini.

Incluso puso en duda la validez de la denuncia ya que “me sorprende y preocupa que se entregue información falsa y que se me involucre en hechos en los que yo no tengo nada que ver”. 

Cabe consignar que este martes se intentó conocer la versión de Jorge Valdivia, pero el ex jugador declinó a referirse al tema. Por lo que se espera la definición del miércoles para conocer como avanza su situación judicial.

