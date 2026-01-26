Lucas Assadi pareció explotar en Universidad de Chile el 2025 con Gustavo Álvarez jugando de delantero y no como volante de creación, como empezó su carrera. Ahora es el turno de Francisco Meneghini de sacarle rendimiento a la joya de la cantera azul.

En el duelo ante la U de Lima se vio muy opaco y el DT explicó la posición en que quiere usarlo. “Con Lucas la idea es que juegue como mediapunta, para que a partir de ahí vaya interpretando los espacios que vamos generando”, manifestó por la posición detrás del 9.

A pesar de que su mejor versión se vio cargado hacia la izquierda y encarando al arco rival para definir con su pierna hábil, este cambio de Meneghini recibió el respaldo de Carlos Villanueva.

“Me gusta más en la posición de enganche, que sea organizador, que desde ahí se mueva libre, interprete espacios, ver dónde hacer daño. Se vería mejor que posicionarlo hacia la izquierda, que se pueda mover libre”, señaló el Piña en TNT Sports.

Assadi espera brillar como en el segundo semestre del 2025

Entiende que Paqui “quiere que Assadi participe más en el juego y para eso debe moverse libre, no cuando esté la pelota de la mitad hacia la izquierda solamente. Atrás del 9 destacaría más”.

Malas sensaciones de U de Chile de Meneghini

Lo que le hace ruido al Piña Villanueva es el clima hostil que se ha creado alrededor de Meneghini en los hinchas de U de Chile, tanto por el rendimiento en el amistoso como por la salida de Lea Fernández.

“Hay críticas del hincha azul, se sienten las críticas en los equipos grandes. Son más sensaciones negativas que positivas para U de Chile tras el amistoso”, manifestó.

“La derrota influye bastante en la confianza, en 4 días más es el debut por la liga de Primera y no diste buena imagen. No está la confianza, uno necesita sentirse cómodo y las sensaciones de mitad de campo hacia adelante es que no se generó casi nada, solo un tiro libre”, cerró.

