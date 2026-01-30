Un mercado de pases lleno de sorpresas es el que se desarrolla actualmente en Chile, donde distintos equipos han sellado el fichaje de inesperadas figuras y ahora se suma una más: El hermano de un campeón del mundo con Argentina prepara sus maletas para arribar a territorio nacional.

Deportes La Serena se quedó con el fichaje de Francis Mac Allister, hermano del actual jugador del Liverpool Alexis Mac Allister, según reveló el experto en movimiento de mercado César Luis Merlo.

“En las próximas horas, viajará a Chile para firmar su contrato. Su último club fue Instituto”, señaló en sus redes sociales.

La carrera de Mac Allister

El mediocampista de 30 años comenzó su carrera en Argentinos Juniors el 2016, para luego pasar por clubes como Boca Unidos, Talleres, Rosario Central, siendo su último club Instituto ACC.

Ahora, el jugador vivirá su primera experiencia fuera de tierras argentinas al sumarse al conjunto granate que busca dejar atrás un complicado 2025.

Francis Mac Allister llega a la liga chilena (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

La Serena se refuerza

El equipo papayero se renovó de gran manera al anunciar a su nuevo cuerpo técnico hace algunas semanas, donde el exjugador Felipe Gutiérrez asume como Director Técnico, al que igual que Germán Lanaro y Emiliano Fleitas como ayudante técnico y preparador físico respectivamente.

En la misma línea, el equipo anunció las renovaciones de Ángelo Henríquez y Andrés Zanini. Mientras que entre los refuerzos ya anunciados se encuentran el arquero argentino Federico Lanzillotta, el centrocampista Milovan Velásquez, el mediocampista Matías Marín y el defensa Rafael Marcelo Delgado.

A ellos se suman el zaguero Yahir Salazar, el latero Joaquín Gutiérrez, el volante Gonzalo Escalante y en el ataque se sumó Alexander Oroz y Diego Rubio.

