Una victoria in extremis consiguió Colo Colo por la undécima fecha de la Liga de Primera, porque derrotó a Universidad de Concepción con un gol de Javier Correa en el tiempo agregado.

Los albos se impusieron por 2-1 en Collao, resultado que les permite compartir el liderazgo de la tabla de posiciones con Deportes Limache, aunque el Cacique tiene un partido pendiente ante Coquimbo Unido.

Una de las grandes novedades en Colo Colo fue la titularidad del joven arquero Gabriel Maureira, quien se quedó con el puesto tras la grave lesión de Fernando de Paul, que estará cerca de 6 meses sin jugar.

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Jorge Martínez destaca a Gabriel Maureira en Colo Colo

El portero de 19 años de los albos recibió muchos elogios, uno de los que comentó su debut como titular fue el ex preparador de arqueros de Colo Colo Jorge Martínez, quien se mostró satisfecho por su rendimiento.

“Me tocó subir al primer equipo a Villanueva y Maureira, y trabajar con ambos, pensé que Eduardo tenía una leve ventaja por los procesos que tiene en el cuerpo, más pretemporadas junto a los arqueros grandes. Se los dije a ambos en su momento, ‘ustedes serán los futuros arqueros de Colo Colo’. El arco está bien cubierto, porque más atrás viene Santiago Tapia también”, dijo a El Mercurio.

Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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“Tanto él como Villanueva son buenos con los pies, fuertes en el juego aéreo y aunque son altos son rápidos para achicar, están bien formados y tienen carácter“, agregó Jorge Martínez.

Gabriel Maureira recibió un gol ante Universidad de Concepción, pero nada pudo hacer ante la definición de Osvaldo González y mostró temperamento en su estreno.

En síntesis

Javier Correa anotó el gol de la victoria 2-1 de Colo Colo ante Universidad de Concepción.

anotó el gol de la victoria 2-1 de ante Universidad de Concepción. El club albo alcanzó el liderato con Deportes Limache en la fecha 11 de la liga.

en la fecha 11 de la liga. Gabriel Maureira, portero de 19 años, debutó tras la lesión de seis meses de De Paul.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera