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Fútbol Internacional

“Boicotearnos entre chilenos, si no te gusta…”: el Mono Sánchez frena el chaqueteo y lanza video en Coquimbo

El portero pirata le dedicó un video a los críticos que tiran para abajo a los elencos nacionales en las copas. Llamó a ser más positivos.

Por Nelson Martinez

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El Mono Sánchez llamó a apoyarse entre chilenos.
© Instagram / Gemini.El Mono Sánchez llamó a apoyarse entre chilenos.

Diego el “Mono” Sánchez es un personaje del fútbol chileno y siempre se le ve haciendo locuras en las canchas, con notables atajadas en sus partidos. Pero el hombre también tiene su lado serio y así lo dejó en claro.

El carismático portero de Coquimbo subió un video contra los “haters” de su club y los equipos que representan a Chile en copas internacionales. Eso, acusando mala onda por el sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana.

“Me llama la atención las ganas de boicotearnos entre los chilenos, no entiendo el por qué no apoyar y tirar buena vibra si no te gusta el equipo, a nosotros y al que represente a Chile internacionalmente como Católica, Palestino, O’Higgins, Audax”, partió diciendo.

El Mono Sánchez exige más felicidad en Chile

Siguiendo con su descargo en un video publicado en redes sociales, el Mono Sánchez llamó a ser más positivo y dejar de criticarnos entre compatriotas. Por eso apuesta a lo máximo con Coquimbo y los chilenos en Sudamérica.

Sánchez dijo lo que todos pensamos sobre los hinchas /Photosport

Sánchez dijo lo que todos pensamos sobre los hinchas /Photosport

El que sabe de deporte sabe que hay que ser buen compañero y buena persona. Ser positivo ante todo, más en Chile, que carecemos de felicidades deportivas”, lanzó el portero.

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Por eso, lejos de polemizar con los críticos detrás de la pantalla, el campeón pirata le lanzó un mensaje a la sociedad chilena en general. Ahí llamó a apoyar a Coquimbo y los demás coperos chilenos, independiente de la camiseta.

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“Este es un buen momento para traer una felicidad y tirando mala onda no es bueno, vamos arriba y que nos vaya bien a todos”, cerró. Los aurinegros quedaron emparejados en Libertadores con Nacional (Uruguay), Universitario (Perú) y Tolima (Colombia).

El video del portero pirata:

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